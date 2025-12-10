Programme d'avion de combat européen : le syndicat de l'industrie allemande dit ne «plus faire confiance à Dassault» pour mener le projet

Le puissant syndicat de l'industrie allemande, IG Metall, a déclaré à son gouvernement qu'il ne faisait «plus confiance à Dassault» au sujet du programme d'avion de combat européen, le SCAF, dans un courrier dévoilé ce mercredi.

«Nous ne faisons plus confiance à Dassault». Voici ce qu'ont déclaré Jürgen Kerner, le vice-président d'IG Metall, puissant syndicat de l'industrie allemande, et Thomas Pretzl, le président du comité d'entreprise d'Airbus Defense & Space, dans un courrier adressé lundi aux ministres allemands de la Défense, Boris Pistorius et des Finances, Lars Klingbeil.

L'avionneur français, maître d’œuvre du programme d'avion de combat européen, le SCAF, s'est selon eux «complètement disqualifié en tant que partenaire fiable au sein de l'Europe en cette période de menace aiguë».

Dassault estime pouvoir mener le projet en solitaire

Le projet de développement de cet avion de chasse de sixième génération, amené à remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols d'ici 2040, dans un contexte de réarmement européen face aux tensions accrues avec la Russie, connait de nombreux remous.

En septembre, le PDG de Dassault Aviation Eric Trappier avait déclaré que le groupe français, fabricant du Rafale, était capable de développer cet avion «tout seul», et avait réclamé une révision de la gouvernance paritaire à trois (avec Allemagne et Espagne) du projet.

«Dassault n'a jusqu'à présent pas renoncé à exiger la prise en charge intégrale du développement de l'avion de combat», a ajouté le courrier d'IG Metall. «Nous aimons travailler avec des entreprises françaises», a assuré le syndicat, «mais pas avec Dassault».

Un désaccord important entre l'avionneur français et Airbus

Ce courrier a été envoyé alors qu'une réunion des trois ministres de la Défense, l'Allemand Boris Pistorius, la Française Catherine Vautrin et l'Espagnole Margarita Robles, est prévue vendredi 12 décembre à Berlin.

Mercredi, le président exécutif d'Airbus, engagé dans le projet, a appelé industriels et gouvernements européens à faire des efforts pour mieux coopérer. Guillaume Faury a déclaré regretter la poursuite d'un «différend assez significatif» avec Dassault «sur la façon de conduire le développement de l'avion».

Côté français, le syndicat patronal des industries métallurgiques (UIMM), présidée par Eric Trappier, a exprimé mercredi son «étonnement» face à la déclaration d'IG Metall, qui souhaite d'après elle «évincer un fleuron technologique français de l’aviation militaire du projet européen d’avion de combat».

«Les entreprises de l’industrie française ne sauraient accepter une telle position visant à écarter les intérêts industriels de la France de ce projet stratégique», a ajouté l'UIMM dans un communiqué.