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Abattage d'un troupeau en Ariège : «Pour la première fois des agriculteurs de différents syndicats se rassemblent», observe Erik Tegnér

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«C'est intéressant ce qu'il se passe, pour la première fois des agriculteurs de différents syndicats se rassemblent», a observé le journaliste Erik Tegnér, ce jeudi sur CNEWS, en réaction à la présence de plusieurs centaines d'agriculteurs en Ariège, venus empêcher l'abattage d'un troupeau où la dermatose des bovins a été détectée.

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