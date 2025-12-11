Abattage d'un troupeau en Ariège : «Pour la première fois des agriculteurs de différents syndicats se rassemblent», observe Erik Tegnér

«C'est intéressant ce qu'il se passe, pour la première fois des agriculteurs de différents syndicats se rassemblent», a observé le journaliste Erik Tegnér, ce jeudi sur CNEWS, en réaction à la présence de plusieurs centaines d'agriculteurs en Ariège, venus empêcher l'abattage d'un troupeau où la dermatose des bovins a été détectée.