«Amnesty International se réveille deux ans après le 7-Octobre pour dire cela», s'est insurgé l'avocat Gilles-William Goldnadel, ce jeudi sur CNEWS, après la publication des conclusions de l'organisation non gouvernementale qui accuse le Hamas de crime contre l'humanité pour ses exactions commises en Israël plus de deux ans après les faits.
Accusation de crime contre l'humanité contre le Hamas : «Amnesty se réveille deux ans après le 7-Octobre pour dire cela», s'insurge Gilles-William Goldnadel
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le