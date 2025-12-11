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Accusation de crime contre l'humanité contre le Hamas : «Amnesty se réveille deux ans après le 7-Octobre pour dire cela», s'insurge Gilles-William Goldnadel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«Amnesty International se réveille deux ans après le 7-Octobre pour dire cela», s'est insurgé l'avocat Gilles-William Goldnadel, ce jeudi sur CNEWS, après la publication des conclusions de l'organisation non gouvernementale qui accuse le Hamas de crime contre l'humanité pour ses exactions commises en Israël plus de deux ans après les faits.

temps fortGilles-William GoldnadelAmnesty InternationalIsraëlHamas

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