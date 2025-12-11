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France Info soulève un tollé avec une vidéo faisant le lien entre les nazis et les marchés de Noël

France Info a annoncé avoir retiré le contenu. [©KaplanBen_Fr]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Une vidéo publiée par France Info a créé une vague d'indignation. Elle tentait de démontrer que les marchés de Noël avaient été développés par les nazis, dans les années 1930. Le clip, largement critiqué, a été retiré par la chaîne française.

Un contenu qui ne passe pas. Sur ses réseaux sociaux, le média France Info a partagé un clip où il essaye de décrypter l'histoire des marchés de Noël. «Les nazis ont-ils créé les marchés de Noël ? Non, mais ils les ont largement remis au goût du jour dans les années 1930», telle est la description de cette vidéo.

Quelques heures après sa publication, la vidéo a été retirée. L'association entre le régime nazi et la création des marchés de Noël, dénuée de fondement, a été vivement critiquée sur Internet.

Après avoir intimement lié les marchés de Noël au mouvement nazi, le sujet se terminait en précisant que la France est le deuxième pays où il existe le plus de marchés de Noël, en 2025. 

«J'ai cru à une parodie» 

Sur X, Claude Chollet, membre de l'observatoire du journalisme, a commenté cette vidéo : «J'avoue que quand on m'en a parlé, j'ai cru à une blague, une parodie», commence-t-il.

«Je suis estomaqué. J'y vois un objectif, en sachant que les marchés de Noël participent à une fête traditionnelle, européenne, familiale», reprend-il. «Le journaliste précise que les Allemands, à cette époque, voulaient consommer des produits allemands», ajoute le journaliste, qui déplore le fait que la consommation nationale soit associée à un tel mouvement historique.

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Dans la vidéo polémique, le journaliste de France Info expliquait également que le régime nazi s'était servi de ces marchés de Noël, dans les années 30 pour populariser le «made in Germany», tout en utilisant ces lieux comme outil de propagande. 

marché de NoëlNazismeFrance InfoVidéo

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