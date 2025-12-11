«Il faut mettre le terrorisme et le narcotrafic sur le même plan parce qu'ils menacent l'Etat avec la même dangerosité», a plaidé Benjamin Camboulives, porte-parole du syndicat Alternative police CFDT, ce jeudi sur CNEWS. «Il y a une attente des citoyens puisque cela fait partie du contrat sociale», a-t-il ajouté.
«Il faut mettre le terrorisme et le narcotrafic sur le même plan parce qu'ils menacent l'Etat avec la même dangerosité», plaide ce syndicaliste policier
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le