Lidl : cette bouteille de vin vendue 1 centime d'euro provoque la colère des viticulteurs

Une bouteille de vin a été mise en vente à 1 centime d’euro dans un Lidl de l’Hérault. Une opération commerciale dénoncée par les viticulteurs locaux. L’enseigne plaide de son côté pour une erreur.

C’est un prix qui défie toute concurrence : un magasin Lidl de la commune de Sérignan, dans l’Hérault, a proposé une bouteille de Cotes-de-Gascogne à 0,01 euro, provoquant l’ire des vignerons locaux. Si l’enseigne a dans un premier temps évoqué une opération commerciale, ses responsables ont finalement plaidé une erreur d’étiquetage.

Les faits se sont déroulés en début de semaine. Des viticulteurs héraultais ont repéré une bouteille de rosé des Cotes-de-Gascogne vendue chez Lidl au prix de 2,99 euros, mais affichée en promotion au prix étonnant de… un centime. Stupéfaits, ces derniers ont fait remonter l’information jusqu’à Jean-Pascal Pelagatti, coresponsable de la FDSEA de l’Hérault, qui a demandé des comptes à l’enseigne.

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Selon ses dires, Lidl a invoqué une erreur d’étiquetage. Contactée par Le Figaro, l'enseigne a confirmé : «Ce stock ne devait pas se retrouver en rayon. Il devait être sorti du magasin, mais pour cela, nous avons un processus qui consiste à passer le prix à 0 euro. Ces affichages sont réalisés à distance et il y a ensuite eu une erreur de mise en rayon. Nous avons immédiatement retiré le produit après le signalement de la FDSEA».

Une mobilisation en cas de «nouvelle erreur»

Pas suffisant pour convaincre les viticulteurs locaux, qui ont exprimé leurs craintes face à une telle politique. Alors que la filière bat actuellement de l’aile, les vignerons redoutent une confusion chez le consommateur, qui pourrait croire qu’une bouteille «peut se vendre à un centime» ou alors qu’un vin «à 5 euros» est «une arnaque», détaille Jean-Pascal Pelagatti.

«Ils auraient pu proposer un carton offert pour un acheté s’ils voulaient déstocker. Ou alors les donner aux Restos du Cœur», a-t-il argué, tout en affirmant qu’une mobilisation aura lieu si «l’erreur» venait à se reproduire. Les membres de la FDSEA vont donc surveiller les supermarchés de l’enseigne dans le département d’ici aux prochains jours afin de s’assurer que la fameuse étiquette ne refasse pas apparition dans d’autres Lidl.