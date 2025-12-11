Noël 2025 : plus de 4 Français sur 10 finiront seulement de payer leurs cadeaux en mars ou avril prochains, selon un sondage

Chaque année, il est de coutume de s'échanger les cadeaux pour fêter Noël, le 25 décembre. Pour ce faire, cette année, près de 4 Français sur 10 finiront de payer ces présents plusieurs mois après leur achat, selon un sondage.

La générosité a un prix. Cette année plus que jamais, les consommateurs français ont recours à des montages financiers stratégiques pour leur permettre de financer leurs cadeaux, comme le révèle une étude Flashs publiée ce jeudi 11 décembre pour Ymanci, dans le cadre de son observatoire du pouvoir d’achat des ménages.

Cette étude statistique, réalisée exclusivement auprès de personnes qui fêtent Noël, révèle en effet que 59% des achats de Noël sont effectués sans détour, avec l'argent des consommateurs disponible sur leur compte courant.

Prêt, paiement échelonné, découvert bancaire... les options sont nombreuses

A l'inverse, pour plus de 4 personnes sur 10 (41%), des stratégies de financement nécessitant un crédit sont nécessaires. Plus précisément, 27% des achats sont réalisés à l'aide d'une combinaison entre des fonds provenant du compte courant du consommateur et d'une autre solution, alors que 14% des achats viennent de solutions alternatives.

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Plus précisément, parmi les personnes ayant recours à des solutions de paiement alternatives, 44% des Français doivent piocher dans leur épargne, 44% utilisent l'option de financer leurs achat en plusieurs fois, 14% n'hésitent pas à se mettre à découvert, 12% utilisent les options de paiement échelonné et enfin 6% utilisent une réserve d'argent ou un crédit renouvelable.

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Dans son étude, Flashs précise quelles solutions sont considérées comme des financements à crédit et lesquelles ne le sont pas. Selon les spécialistes, un prêt contracté auprès d'une banque, un paiement échelonné sur plus de 4 mensualités et une utilisation du découvert autorisé sont considérés comme des crédits. A l'inverse et contrairement aux idées reçues, un paiement en plusieurs fois (trois ou quatre fois sans frais, voire plus) ou un paiement à débit différé ne sont pas considérés comme un crédit.

Un objectif prioritaire : «faire plaisir à ceux que l'on aime, quitte à payer plus tard»

Cette étude permet également de constater que pour 84% l'importance prioritaire est de «faire plaisir à ceux que l'on aime, quitte à payer plus tard». Mais pour 59%, il est important de «ne pas donner l'impression d'être radin ou de faire moins que les autres».

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Cette considération faite au paraître se traduit également par une certaine peur du cadeau qui ne brille pas assez. Près de 6 Français sur 10 indiquent par exemple avoir déjà eu une certaine appréhension que leur cadeau «ne paraisse pas assez cher».

Enfin, 7 interrogés sur 10 disent adapter leur budget au niveau de générosité de la personne à qui ils offrent leur cadeau, alors que de nombreux Français militeraient pour certaines règles permettant des cadeaux plus sereins. Par exemple, 43% espèreraient un budget fixe et raisonnable pour les participants, 31% le fait de se concentrer sur les enfants uniquement ou encore 22% la priorité accordée aux présents symboliques et moins chers.