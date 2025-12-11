Seine-Maritime : le pilote d'un avion de tourisme introuvable après le crash de l'appareil

Un avion de tourisme s'est écrasé ce jeudi 11 décembre près de l'aéroport Le Havre - Octeville. Le pilote reste introuvable.

Parti de l'aéroport Le Havre - Octeville vers 7h50 ce jeudi matin, un avion de tourisme DR 400 s'est écrasé peu après. Des débris ont rapidement été retrouvés dans le secteur mais le pilote, lui, reste introuvable.

La préfecture de Seine-Maritime a indiqué que des recherches avaient été lancées. Mobilisant la police nationale et les sapeurs-pompiers, elles étaient toujours en cours en fin de matinée.

«Une seule personne» à bord

D'après le communiqué de la préfecture, l'engin s'est écrasé «dans des jardins ouvriers, non loin du bout de la piste de l'aéroport». «Selon le plan de vol, une seule personne se trouvait à bord de l'aéronef».

L'alerte a été donnée par un témoin qui a repéré les débris après avoir entendu le bruit du crash. Le préfet, Jean-Benoît Albertini, a décidé de déclencher le plan Orsec Sater, un dispositif qui organise le sauvetage aéro-terrestre d'aéronefs civils ou militaires.