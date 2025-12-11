Titre de séjour, mineurs isolés, défenseur de la laïcité… Que contient la niche parlementaire du Parti socialiste étudiée ce jeudi ?

Le groupe socialiste défend ce jeudi 11 décembre sa niche parlementaire devant l’Assemblée nationale. A cette occasion ce ne sont pas moins de onze textes qui vont être soumis aux députés.

Un vaste programme. Les députés socialistes et apparentés défendent ce jeudi 11 décembre leur niche parlementaire. Le PS va présenter onze textes visant à «protéger les droits et protéger les Français».

Toutefois, les députés n’auront peut-être pas le temps d’étudier l’ensemble des textes proposés par le PS, puisque la niche parlementaire prendra automatiquement fin à minuit, quelle que soit l’avancée des débats.

Protéger les agents de la fonction publique territoriale

Premier texte de cette niche socialiste, une proposition de loi visant à protéger les agents de la fonction publique territoriale. Portée par le député de la Haute-Vienne Stéphane Delautrette, ce texte a déjà été adopté à l’unanimité le 2 juillet dernier au Sénat.

La proposition de loi prévoit notamment «l’adhésion obligatoire à un contrat collectif de prévoyance et consacre un principe de justice sociale : un partage à parts égales, 50/50 entre agents et employeurs».

Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat

En seconde position, le PS défend une proposition de loi visant à assurer à chaque enfant la possibilité d’avoir un avocat. Porté par la députée du Val-d’Oise, Ayda Hadizadeh ce texte prévoit cette assistance juridique pour tous les enfants «quel quoi soit leur âge, leur degré de discernement, et ce, dès qu’ils sont concernés par une mesure d’assistance éducative».

Le Parti socialiste a expliqué que ce projet de loi était le «fruit d’un travail constant avec les anciens enfants placés», qui «sont les premiers concernés».

Protéger les mineurs isolés sans abris

Portée par le député de Paris, Emmanuel Grégoire, la proposition de loi qui sera présentée en troisième position lors de cette niche vise à protéger les mineurs isolés et sans abris. En effet, en août dernier, l’UNICEF France a recensé 2.519 enfants à la rue. Un chiffre en augmentation depuis 2022.

Le PS dénonce par ailleurs le refus quasi-systématique à l’accès aux services de protection de l’enfance dans l’attente de décision des tribunaux pour les mineurs isolés lorsqu’une évaluation conclut à la majorité.

«Ces jeunes ne sont pas des fraudeurs, ce sont des enfants en danger», estime le PS, qui veut avec cette loi «protéger tant que le doute demeure» en inscrivant dans la loi «la présomption de minorité» et «en rendant suspensif le recours formé contre une décision de refus de minorité».

Simplifier la procédure de renouvellement des titres de séjour

En cinquième position de cette niche socialiste, les députés vont débattre sur une proposition de loi visant à simplifier le renouvellement des titres de séjour, afin de soulager les services de la préfecture débordée face à la demande.

Défendu par la députée des Pyrénées-Atlantiques, Colette Capdevielle, le texte prévoit «le renouvellement automatique des titres de séjours de longue durée pour les étrangers bénéficiant d’un carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité maximale de quatre ans ou d’une carte de résident valable dix ans».

Plafonner le prix des billets d’avion pour les résidents ultramarins

C’est une proposition de loi qui était déjà défendue en juillet 2024 par le député LIOT Olivier Serva : plafonner le prix des billets d’avion pour les résidents ultramarins. Le député de la Réunion, Philippe Naillet, défendra à son tour un texte allant dans ce sens.

Étudié en sixième position de cette niche, il prévoit «des mesures d’urgence pour lutter contre la vie chère dans le secteur des services», notamment en plafonnant le prix des billets d’avion, en encadrant les prix du courrier et en interdisant les tarifs différenciés et supérieurs pour les établissements bancaires.

Maladies rares de l’enfant et changement climatique

A l’occasion de cette journée, le groupe socialiste tentera, en fonction du temps restant, de défendre une proposition de loi visant à soutenir la recherche contre les cancers et les maladies rares de l’enfant. Un texte transpartisan qui prévoit notamment la création d’un programme de soutien à l’innovation thérapeutique contre les cancers et les maladies rares de l’enfant. Celui-ci serait abondé par une taxe prélevée sur le chiffre d’affaires des laboratoires pharmaceutiques assurant l’exploitation de médicaments remboursés par l’Assurance maladie.

La création d'un Défenseur de la laïcité

De son côté, Jérome Guedj, élu de l’Essonne, présentera une loi «portant création d’un Défenseur de la laïcité». Un texte constitutionnel qui invite à créer une autorité administrative indépendante, «pour jouer le rôle de magistère moral, de régulation, de formation, de sensibilisation, de pédagogie et de recours».

Le parlementaire Fabrice Barusseau défendra une proposition de loi permettant de «reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance».