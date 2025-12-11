Transports en Île-de-France : voici les nouveaux tarifs du Navigo dès le 1er janvier 2026

Une nouvelle hausse des tarifs va entrer en vigueur en 2026 dans les transports franciliens. L’ensemble des titres va augmenter en moyenne de 2,3%, avec notamment un Passe Navigo mensuel toutes zones porté à 90,80 euros dès le 1er janvier.

Ile-de-France Mobilités va ajuster ses tarifs en 2026. Ile-de-France Mobilités (IdFM) a détaillé sa grille tarifaire pour l'an prochain. Les tarifs mis en place par IdFM l'année prochaine ont subi une hausse modérée, contenue par le bouclier tarifaire voulu par Valérie Pécresse afin de limiter les augmentations à inflation de plus de 1%.

Dans le détail, le Passe Navigo semaine toutes zones va passer à 32,40 euros (16,20 euros en tarif réduit), le Passe Navigo mensuel toutes zones va passer à 90,80 euros (soit 45,40 euros en tarif réduit), le Passe Sénior toutes zones à 544,80 euros et le Passe Annuel toutes zones à 998,80 euros.

Des investissements massifs prévus en 2026

Au total, 4,3 milliards d’euros seront à nouveau investis pour moderniser le réseau sur l’année 2026, soit une hausse de près de 800 millions d’euros en comparaison avec 2025.

Ces chiffres s'expliquent par l’expansion du réseau, qui verra l’arrivée d’une nouvelle ligne de métro (ligne 18), la pré-exploitation d’une autre ligne (ligne 15), l’exploitation sur une année complète du Câble 1, la mise en service du Tzen4, le lancement de lignes de bus et de cars et une augmentation de l’offre sur le réseau ferré historique. L’année 2026 sera aussi marquée par l’arrivée de nombreux nouveaux matériels roulants sur les RER D et E, ainsi que la ligne 10 du métro, et la poursuite du renouvellement des bus, avec 1000 nouveaux bus propres.

Cette évolution arrive dans un contexte où le réseau francilien a profondément changé ces dernières années. Depuis 2016, plus de 1.400 matériels roulants (trains, métros, RER, tramways) ont été remplacés ou rénovés.

Dans son communiqué, IdFM rappelle que ces extensions ont forcément un coût. L’autorité souhaite donc continuer à répartir l’effort entre l’État, les collectivités, les entreprises et les usagers. À ce jour, les entreprises de plus de 11 salariés financent déjà 52,5% du système. Sans cette contribution, le Navigo atteindrait environ 280 euros par mois.

Le tarif détaillé de chaque titre en 2026

Pour 2026, la hausse moyenne des titres de transport sera de 2,3%. Le ticket de métro ou de RER passerait à 2,55 euros et celui du bus et du tram à 2,05 euros, alors que le ticket d'accès à bord est fixé à 2,50 euros et le ticket d'accès à bord par SMS à 2,55 euros.

Les abonnements scolaires vont aussi être légèrement réévalués pour atteindre un prix de 393,30 euros pour le Navigo Imagine R (hors frais de dossier) et à 17,20 euros pour le Navigo Imagine R Junior.

En ce qui concerne le Navigo Liberté +, le tarif d'un ticket métro-train-RER passera à 2,04 euros (1,02 euro en tarif réduit) en 2026 et celui du ticket bus-tram à 1,64 euros (0,82 euro en tarif réduit).

Enfin, pour les touristes, le prix du ticket aéroport sera de 14 euros (7 euros en tarif réduit) et celui du Paris visite 1 jour adulte sera de 30,80 euros contre 78 euros pour le ticket Paris visite 5 jours adulte.