Transports à Paris : tout savoir sur la ligne Y qui reliera Saint-Martin d’Étampes et Dourdan La-Forêt à Austerlitz d'ici à 2032

Le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités (IdFM) a voté ce mercredi en faveur de la création à l’horizon 2032 d’une nouvelle ligne Y, dotée d’un matériel roulant neuf, afin d’augmenter la ponctualité sur le tronçon reliant Saint-Martin d’Étampes et Dourdan La-Forêt à Paris Austerlitz.

Un objectif clair : atteindre au moins 90% de ponctualité sur la ligne. Constatant une ponctualité inférieure à 85 % sur les branches du RER C desservant Dourdan et Saint-Martin d'Étampes lors de ces trois dernières années, IdFM a proposé mercredi, à l’issue de son conseil d’administration, de créer une ligne Y d’ici à 2032 afin d’offrir davantage de fiabilité dans les déplacements entre Paris et le sud de l'Essonne.

«Les branches de Dourdan et Saint-Martin-d'Étampes seront ainsi exploitées de manière indépendante du RER C, en particulier du tronçon central à Paris. Cette nouvelle ligne aura pour terminus Paris Austerlitz (en correspondance avec les lignes 5 et 10 du métro et le RER C), en surface, ce qui va permettre de lancer sans attendre la commande de trains à deux étages, vu que le train ne traversera pas Paris en souterrain», a résumé IdFM dans un communiqué.

«Les voyageurs du Sud Essonne, dont 80% ne vont pas au-delà de la gare Paris Austerlitz, pourront bénéficier de gains de temps avec, à terme, des trajets directs jusqu'à Juvisy, et/ou des trajets directs jusqu'à Paris (Bibliothèque François Mitterrand, avec correspondance avec la ligne 14 ou le RER C de quai à quai)», a poursuivi Ile-de-France Mobilités.

Cette ligne Y s’inspire de la ligne V, créée en 2024 pour relier Massy-Palaiseau à Versailles et déconnectée du RER C, qui se révèle qualitative pour les usagers avec plus de 95% de ponctualité affichée.

Une commande de 55 trains neufs à double étage

Île-de-France Mobilités va ainsi lancer un appel d'offres dès janvier 2026 pour commander 55 nouveaux trains à deux étages.

L’objectif fixé par l'autorité organisatrice des transports en commun est clair : atteindre au moins 90% de ponctualité sur la ligne Y afin de se conformer davantage à la ponctualité moyenne du RER C, qui oscille entre 88 et 90%.

Cette décision prise par le conseil d’administration a aussi pour ambition de «faire face à l'accroissement de la fréquentation prévu d'ici à 2040 sur la ligne et au développement démographique et économique du sud de l'Essonne».