Vagues-submersion : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé deux départements du sud ouest en vigilance jaune «vagues-submersion» pour la journée du vendredi 12 décembre. La prudence est recommandée.

Un océan déchaîné. Malgré une semaine marquée par un certain redoux, une perturbation océanique devrait progressivement faire son apparition sur la côte atlantique. Météo-France a ainsi placé deux départements en vigilance jaune «vagues-submersion» ce vendredi.

Les départements concernés sont les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. L'alerte sera particulièrement effective dans la soirée, entre 20h et minuit, selon les prévisionnistes. Pour rappel, les submersions marines sont des phénomènes au cours desquels des vagues hautes inondent les zones côtières.

De la pluie dans l'Ouest

«Le temps est couvert et parfois pluvieux sur la Bretagne, sous l'influence d'une perturbation peu active. Les grisailles et brouillards matinaux sont fréquents sur la moitié nord, des Pays de la Loire et Centre-Val de Loire au val de Saône jusqu'en Alsace-Lorraine. Les brouillards sont également présents dans la vallée de la Garonne, et parfois en vallée du Rhône», annonce Météo-France.

«Les entrées maritimes restent présentes sur le pourtour méditerranéen jusqu'au sud du Massif central, lâchant même quelques petites pluies localement. L'après-midi, le temps reste gris sur le quart nord-ouest et près des frontières du nord», ajoute l'institut national de météorologie, annonçant que les éclaircies seront de retour ailleurs, «mis à part du Languedoc-Roussillon au littoral provençal, qui restent concernés par les nuages maritimes».

Météo-France prévoit également quelques rafales de vent de 60 à 70 km/h.