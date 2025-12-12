Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Dans le dernier bulletin Vigicrues de Météo-France, seulement un département a été placé en vigilance jaune pour des risques de crues ce samedi 13 décembre.

Les eaux pourraient monter ce week-end dans le Rhône. Ce département a été maintenu en vigilance jaune «crues» pour cette journée du samedi 13 décembre par Météo-France.

Les habitants ont été invités à la plus grande prudence face aux possibles montées rapides des eaux et débordements localisés. En outre, les conditions de circulation pourront être difficiles.

©Météo-France

«Les niveaux de la Saône à Lyon sont élevés, engendrant des débordements localisés», ont signalé les prévisionnistes, et ce malgré un temps qui restera globalement sec sur l'ensemble du territoire cette nuit et ce week-end.

Une décrue progressive s'amorcera, mais les niveaux resteront élevés dans les prochaines heures.

Les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont également été maintenus en vigilance jaune «vagues-submersion» ce samedi.