Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Dans le dernier bulletin Vigicrues de Météo-France, seulement un département a été placé en vigilance jaune pour des risques de crues ce samedi 13 décembre.
Les eaux pourraient monter ce week-end dans le Rhône. Ce département a été maintenu en vigilance jaune «crues» pour cette journée du samedi 13 décembre par Météo-France.
Les habitants ont été invités à la plus grande prudence face aux possibles montées rapides des eaux et débordements localisés. En outre, les conditions de circulation pourront être difficiles.
«Les niveaux de la Saône à Lyon sont élevés, engendrant des débordements localisés», ont signalé les prévisionnistes, et ce malgré un temps qui restera globalement sec sur l'ensemble du territoire cette nuit et ce week-end.
Une décrue progressive s'amorcera, mais les niveaux resteront élevés dans les prochaines heures.
Les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques ont également été maintenus en vigilance jaune «vagues-submersion» ce samedi.