Crues : voici le seul département placé en vigilance jaune ce vendredi

Le prévisionniste Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune ce vendredi 12 décembre pour des risques de crues.

La vigilance sera accrue dans le Rhône. Ce vendredi, le département a été placé en alerte jaune pour des risques de crues par le prévisionniste Météo-France. Cette vigilance sera effective dès 18 h ce vendredi. Celle-ci concerne la Saône, au niveau du «Pont-la-Feuilée».

«Sur la Saône à Lyon, les niveaux seront en baisse mais resteront élevés. Sur le pays, le temps sera globalement sec. La tendance générale de l'ensemble des cours d'eau surveillés restera donc à la décrue», a expliqué Météo-France.