Dermatose : «la solution, c’est le vaccin», martèle le ministre du Commerce Serge Papin face à la colère des agriculteurs

Le ministre du Commerce Serge Papin a appelé à vacciner les bovins pour empêcher la propagation des cas de dermatose nodulaire contagieuse, ce vendredi sur CNEWS, dans un contexte de mobilisation d'agriculteurs face à la politique d’euthanasie ordonnée par le gouvernement.

Une menace prise très au sérieux. Alors que les agriculteurs sont vent debout contre la politique d’euthanasie décrétée par le gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), une maladie qui pourrait tuer «plus d'un million et demi d'animaux», le ministre du Commerce Serge Papin a plaidé pour une vaccination globale du cheptel français. «La solution, c’est le vaccin», a-t-il affirmé.

La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, avait tiré la sonnette d'alarme, cette semaine, après la découverte mardi d'un nouveau foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans une ferme située dans l'Ariège, où une cinquantaine d'agriculteurs se sont mobilisés pour empêcher l'abattage d'un troupeau de 200 vaches, qui a pourtant débuté ce vendredi, conformément au protocole sanitaire.

«La dermatose nodulaire contagieuse pourrait tuer 10% des bovins en France si le protocole sanitaire en vigueur n'était pas respecté», avait mis en garde la ministre. Cette maladie «très grave», et qui se propage «à une vitesse foudroyante», «peut entraîner la mortalité de 10% du cheptel bovin français, c'est à dire plus d'un million et demi d'animaux», avait averti Annie Genevard lors d'un point presse.

Extension de la zone d'obligation vaccinale

En réponse, le gouvernement a étendu ce vendredi par arrêté les zones de vaccination obligatoire en Occitanie face «à la dégradation soudaine de la situation sanitaire». Après la découverte mardi du foyer ariégeois, un autre l'a été, le lendemain, dans les Hautes-Pyrénées. Ce sont les premiers recensés dans ces départements depuis la détection du premier foyer en Savoie le 29 juin 2025.

«Le ministère chargé de l'Agriculture a décidé d'étendre le dispositif de lutte en instaurant une zone vaccinale couvrant les départements de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques, à l'exception des communes déjà situées en zone règlementée», écrit le ministère de l'Agriculture dans un communiqué de presse.

Dans ces zones, la vaccination de tous les bovins est obligatoire et ils ne peuvent sortir de la zone vaccinale, sauf vers un abattoir, précise le ministère. Dans un communiqué séparé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques cite par ailleurs le département des Landes parmi ceux qui font l'objet de l'extension de la zone vaccinale.

Apparue en juin en France, la dermatose nodulaire contagieuse est non transmissible à l'humain mais peut entraîner la mort des animaux. Depuis le 29 juin dernier, 108 foyers ont été détectés dans sept départements et quelque 3.000 bovins euthanasiés.