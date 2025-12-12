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«On a envoyé des blindés en Ariège pour faire accepter à un petit paysan qu'on euthanasie son cheptel, le trésor d'une vie», s'insurge Philippe de Villiers

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On a envoyé des blindés en Ariège pour faire accepter à un petit paysan qu'on euthanasie son cheptel, le trésor d'une vie», s'est insurgé Philippe de Villiers, ce vendredi sur CNEWS, au sujet du déploiement des forces de l'ordre, jeudi 11 décembre, au sein d'une ferme bloquée par des agriculteurs qui manifestaient contre l'abattage d'un troupeau dont l'un des bovins est atteint de dermatose.

temps fortPhilippe De VilliersbovinAgricultureagriculteurs

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