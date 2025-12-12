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«L'ultragauche était très mobilisée en Ariège et elle ne voulait qu'une chose : en découdre avec les forces de l'ordre», explique Annie Genevard

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«L'ultragauche était très mobilisée en Ariège et elle ne voulait qu'une chose : en découdre avec les forces de l'ordre», a expliqué la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, ce vendredi sur CNEWS, au sujet des violences qui ont eu lieu dans une ferme où des agriculteurs ont manifesté contre l'abattage d'un troupeau dont un bovin a contracté la dermatose.

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