«Mon ennemi c’est la gauche» : l’eurodéputé Thierry Mariani se présente aux municipales à Paris pour le RN

Le député européen Thierry Mariani a lancé ce vendredi sa campagne pour les élections municipales à Paris. Lors d’une prise de parole, l’ancien secrétaire d’État sous Nicolas Sarkozy a souhaité permettre au Rassemblement national d’entrer au Conseil de Paris.

Le parti n’avait pas encore annoncé son candidat. Ce vendredi, le député européen RN Thierry Mariani a lancé sa campagne pour les municipales à Paris, les 15 et 22 mars prochain. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy va présenter des listes dans l'ensemble des arrondissements de capitale, ainsi qu'une liste centrale de conseillers de Paris, en alliance avec l'UDR d'Eric Ciotti, a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse.

«Nous avons l'opportunité historique d'entrer au Conseil de Paris pour donner une véritable voix aux idées patriotes», alors qu'aucun élu se son parti ne siège aujourd'hui dans les conseils d'arrondissements de la capitale, estime Thierry Mariani, qui a exercé plusieurs mandats dans le Vaucluse dont celui de maire de Valréas.

Selon un sondage Ifop paru en novembre, le député européen récolterait 8% des voix au premier tour le 15 mars 2026. Pour rappel, aux municipales de 2020, le candidat soutenu par le RN, Serge Federbusch, en avait obtenu moins de 1,5%. L'eurodéputée Sarah Knafo, candidate potentielle du parti Reconquête d'Eric Zemmour dans la capitale, est de son côté donnée à 7% des intentions de vote.

La gauche responsable d’une «situation catastrophique»

Lors de sa prise de parole, Thierry Mariani n’a pas exclu une alliance au second tour, s’il y accède, avec Sarah Knafo, si celle-ci est candidate. «Je suis prêt à fusionner avec tous ceux qui nous respectent. Mais il faut peut-être arrêter de dire qu'on est un parti de gauche», a commenté le député européen, en référence aux récents propos d’Éric Zemmour selon lequel Reconquête n'aura pas de candidat commun à la présidentielle avec le parti de Marine Le Pen qu'il juge «socialiste».

«Mais pour moi l'ennemi, c'est la municipalité de gauche qui en 25 ans a mis la capitale dans une situation catastrophique», a affirmé Thierry Mariani, s'en prenant à «l'insécurité» et la «saleté» de la capitale, la «submersion migratoire», ainsi qu'à «l'explosion de la dette» laissée par la majorité socialiste sortante d'Anne Hidalgo.