Nucléaire : qu'implique le passage à «pleine puissance» de l'EPR de Flamanville ?

L'Autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert à EDF pour augmenter la puissance du réacteur EPR de Flamanville, au-delà de 80% de sa capacité. Voici ce que cela va changer.

Une première. L'EPR de Flamanville (Manche) va pouvoir être exploité à pleine puissance. En effet, l'Autorité de sûreté nucléaire (ASNR) a autorisé, ce vendredi 12 décembre, l'exploitation maximale du réacteur «Flamanville 3».

Dans une note informative, l'ASNR détaille : «Cet accord permet à EDF de poursuivre la montée en puissance du réacteur jusqu'à l'atteinte de sa puissance nominale, puis de terminer le programme d'essais de démarrage».

Un processus pointilleux pour un passage clef

L'entreprise française de production et de fourniture d'électricité avait réalisé cette demande, le 2 décembre dernier, en transmettant de nombreux résultats d'essais. En effet, chaque palier important (20%, 25%, 60%, 80% et 100%) est soumis à une autorisation du gendarme de la sûreté nucléaire.

Depuis son raccordement au réseau électrique en décembre 2024, le réacteur a subi de multiples tests afin de tester la réactivité et la robustesse de l'installation : arrêt manuel du réacteur, déclenchement de la turbine, îlotage, tous les équipements ont été mis à rude épreuve.

Selon EDF, la montée du réacteur à sa pleine puissance «ouvre la voie à la production durable d'électricité bas carbone pour des millions de foyers». En effet, grâce à cette modification de production, le réacteur de Flamanville pourra assumer la production d'électricité pour 2 millions de foyers, grâce à sa puissance théorique de 1.620 MW.

Cependant, la capacité de production électrique variera en fonction des facteurs météorologiques, mais également des réglages et d'optimisations.