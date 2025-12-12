Poupées pédopornographiques vendues sur internet : un des hommes interpellés également accusé d'agressions sexuelles sur une femme et des enfants

Un homme de 44 ans a été déféré, ce vendredi 12 décembre en Seine-Maritime. Déjà interpellé dans l'affaire des poupées sexuelles vendues sur internet, il a cette fois été placé en garde à vue pour diverses infractions, notamment viol et agressions sexuelles.

Un nouveau rebondissement. Mercredi dernier, lors d'une vaste opération policière, une vingtaine de personnes ont été interpelées sur l'ensemble du territoire pour avoir acheté en ligne des poupées sexuelles à caractère pédopornographique.

L'un des individus, un homme de 44 ans habitant à Saint-Etienne du Rouvray, près de Rouen, en Seine-Maritime, avait affirmé aux enquêteurs qu'il avait acheté l'une de ces poupées ayant l'apparence de mineurs car «il se sentait seul», l'avait utilisée puis jetée.

Après ces déclarations, une perquisition avait été organisée à son domicile, durant laquelle l'ensemble de son matériel informatique avait ainsi été saisi, a confirmé Sébastien Gallois, procureur de Rouen à CNEWS.

Une enquête en deux temps

Relâché le temps d’analyser les éléments saisis, l’homme a été de nouveau interpellé ce vendredi 12. Les enquêteurs avaient en effet découvert de nombreuses vidéos sur son matériel informatique datant visiblement de 2024, le montrant commettre des agressions sexuelles sur une jeune femme et plusieurs enfants.

La découverte de ces nouveaux éléments a entraîné des accusations plus graves que celles initialement retenues, à savoir : acquisition, détention et enregistrement d’images pédopornographiques, viol et agressions sexuelles.

Il a donc été déféré dans la soirée, en vue d'une ouverture d'information judiciaire, et un placement en détention provisoire a été requis.