Pourquoi le porte-avions Charles de Gaulle a-t-il été aperçu près de Nice ?

L'emblématique porte-avions Charles de Gaulle a été aperçu au large de Nice (Alpes-Maritimes), jeudi 11 décembre, en train d'intensifier ses entrainements avant d'être de nouveau déployé.

Une visite inattendue. Jeudi, au lever du soleil, les Niçois se sont réveillés avec une vue pour le moins inhabituelle. Le porte-avions Charles de Gaulle a été aperçu au large de Nice, de Villefranche-sur-Mer, jusqu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

«Du 21 novembre au 13 décembre 2025, le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aérien embarqué (GAé) ont intensifié leur entraînement en Méditerranée», a expliqué l’armée de l’Air et de l’Espace à actu Nice.

UN DÉPLOIEMENT DÉBUT 2026

Après son arrêt technique estival, le porte-avions s’est remis en «ordre en marche». Il avait accueilli fin septembre l’École de l’aviation embarquée (EAE) pour qualifier les jeunes pilotes.

«Le Charles de Gaulle a obtenu sa qualification opérationnelle, après 10 jours de mer, 15 exercices de sécurité (SECUREX), 11 exercices de lutte anti-aérienne (ADEX), 3 exercices de maîtrise des capacités opérationnelles (MACOPEX), le ré-entrainement du groupe aérien embarqué (Gaé) (18 Rafale Marine, 2 Hawkeye, et 3 hélicoptères) et un exercice de lutte antinavire Exocet», soulignait la Marine nationale au début du mois de septembre.

Le géant des mers multiplie les entrainements ces dernières semaines. Des opérations d'entrainement à la lutte anti-aérienne et anti-navire ont par ailleurs été effectuées au large de la Corse, indique le ministère des Armées. Le prochain départ opérationnel du porte-avions est prévu début 2026.