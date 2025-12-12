Protoxyde d’azote : Gérald Darmanin souhaite classer le «gaz hilarant» parmi les stupéfiants

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a souhaité ce vendredi que le protoxyde d’azote, aussi surnommé «gaz hilarant» soit inscrit sur la liste des produits stupéfiants. Son interdiction est également en débat.

Un durcissement des règles souhaité par le garde des Sceaux. Ce vendredi, Gérald Darmanin a indiqué vouloir que le protoxyde d'azote soit inscrit sur la liste des produits stupéfiants. «Je souhaite que le protoxyde d'azote soit vu comme la drogue et classé comme produit stupéfiant», a déclaré le ministre de la Justice sur RMC, au lendemain de sa rencontre, au côté du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, avec la mère de Mathis, 19 ans, mortellement percuté par un automobiliste sous protoxyde d'azote.

"Je souhaite que le protoxyde d'azote soit vu comme la drogue", déclare Gérald Darmanin, ministre de la Justice pic.twitter.com/Y6flYLbIKI — RMC (@RMCInfo) December 12, 2025

Utilisé en médecine ou en cuisine, la vente de cette substance, surnommée «gaz hilarant», est en théorie interdite aux mineurs et dans certains lieux depuis 2021, mais sauf arrêtés locaux, elle reste légale. Ce produit a notamment pour effet secondaire la perte de contrôle de ses consommateurs.

Pour une interdiction

Gérald Darmanin s'est par ailleurs déclaré favorable à l'interdiction de consommation du protoxyde d'azote au volant et à la saisie du véhicule en cas de découverte de cette substance dans l'habitacle. «Je souhaite que ce soit une circonstance aggravante lorsqu'il y a des accidents et lorsqu'il y a des assassinats involontaires», a poursuivi le ministre, en référence à la loi créant le délit d'homicide routier promulguée en juillet.

Ce vendredi, Laurent Nuñez a évoqué de son côté sur RTL des mesures à mettre en place comme l'interdiction d'avoir un «usage détourné» du protoxyde d'azote, «pour un usage euphorisant, comme une drogue», rappelant l'existence de propositions de loi sur le sujet au Parlement.

Protoxyde d'azote : "On travaille surtout à des mesures qui permettraient de pénaliser l'usage détourné, le sujet sera traité comme une drogue"@NunezLaurent dans #RTLMatin avec @ThomasSottopic.twitter.com/eIAIxGifk9 — RTL France (@RTLFrance) December 12, 2025

S'il n'est «pas classé sur la liste des produits stupéfiants», le protoxyde d'azote sera «dans certains usages», «traité comme une drogue», a affirmé le ministre de l'Intérieur.