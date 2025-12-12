Vagues-submersion : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé deux départements en vigilance jaune «vagues-submersion» pour la journée du samedi 13 décembre. La prudence est de mise dans le sud-ouest du pays.

L'Atlantique toujours agité. Tandis que la météo profitait d'un redoux, le sud-ouest de la France sera touché par une perturbation océanique. Météo-France a placé les Pyrénées-Atlantiques ainsi que les Landes en vigilance jaune «vagues-submersion».

Elles seront effectives jusqu'en milieu d'après-midi ce samedi 13 décembre. Il faudra donc faire preuve de prudence sur la côte atlantique, car pour rappel, les submersions marines sont des phénomènes où les vagues inondent l'ensemble des zones côtières.

©Météo-France

Un ciel gris est attendu dans les vallées du Sud-Ouest tandis que le reste de l'Hexagone profitera d'un épisode anti-cyclonique, sous le ciel bleu et des températures toujours au-dessus des normales de saison. Le Rhône sera toutefois en vigilance jaune pour les crues.