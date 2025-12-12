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«Voir ces blindés face aux agriculteurs en Ardèche, c'est déchirant : il y a un grave problème de discernement dans l'emploi de la force», charge Louis de Raguenel

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Voir ces blindés face aux agriculteurs en Ardèche, c'est déchirant : il y a un grave problème de discernement dans l'emploi de la force», a chargé le journaliste Louis de Raguenel, ce vendredi sur CNEWS. «On ne doit pas les envoyer face à des paysans à qui on a annoncé qu'on va tuer leur cheptel», a-t-il ajouté.

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