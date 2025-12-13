Câble C1 en Île-de-France : on a testé le plus long téléphérique d'Europe lors de son entrée en service ce samedi (vidéo)

Île-de-France Mobilités a inauguré ce samedi à 11h la mise en service du Câble C1, premier téléphérique urbain destiné au transport de voyageurs reliant Villeneuve-Saint-Georges et Créteil Pointe-du-Lac. Nous étions présent pour l'occasion.

Depuis ce samedi 13 décembre, les Val-de-Marnais peuvent rejoindre Créteil depuis Villeneuve-Saint-Georges et inversement en seulement 18 minutes grâce au téléphérique le plus long d'Europe contre 40 minutes via le réseau de bus ou en voiture. Un gain de temps considérable qui a suscité l'engouement de la foule présente ce matin pour l'inauguration.

L'ambiance était donc à la fête à Limeil-Brévannes, commune traversée par le téléphérique, pour son inauguration. De nombreuses personnes se sont déplacées en famille, entre amis ou bien seul pour pouvoir être parmi les premiers à monter dans une des cabines, malgré une longue attente en raison de la foule.

Au total, le Câble C1 s'étend sur 4,5 kilomètres, desservant (Pointe du Lac, Limeil-Brévannes Plage Bleue, Valenton Le Château, La Végétale La Fontaine Saint-Martin et Villa Nova) ce qui en fait le téléphérique urbain le plus long d'Europe.

Un voyage agréable

Après avoir validé son pass Navigo ou son ticket, c'est la fluidité et le calme qui prennent le dessus. Les cabines se suivent toutes les 23 secondes en semaine en heure de pointe (27 secondes en heures creuses) entre 5h30 et 23h30 en semaine et jusqu'à 00h30 le week-end.

Un agent est présent lors de l'embarquement pour compter le nombre de personnes dans chaque cabine et pour veiller au respect des consignes de sécurité. Dix personnes peuvent embarquer par cabine, avec l'obligation d'y être assis. Des accès PMR ont été prévus, un protocole spécifique permet de ralentir la cabine à son arrivée en station et de rabattre les sièges pour une meilleure accessibilité.

Pendant toute la durée de la traversée, aucun à-coup n'est à déclarer. Les visages sont souriants et les retours positifs. Pour les Val-de-Marnais présents, ce téléphérique est la promesse de réduire les bouchons, d'une meilleure accessibilité vers la capitale (grâce à sa correspondance avec la ligne 8 du métro) mais aussi le retour de l'attractivité pour des zones mal desservies, qui, jusqu'à présent avaient du mal à attirer de nouveaux travailleurs.

Une prochaine ligne à l'étude

Après dix ans, le projet s'achève, mais laisse place à la possibilité d'une nouvelle ligne. Un nouveau Câble serait à l'étude pour relier Vélizy-Villacoublay et Pont de Sèvres, à déclaré Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France et d'IDF Mobilités.

Côté tarification, le voyage coûte 4,50 € (2,50 € pour emprunter le Métro (ticket Métro-Train-RER) + 2 € pour emprunter le Câble (ticket Bus-Tram-Câble) ou 1,60 € via le Passe Navigo Liberté +, précise Île-de-France Mobilités.