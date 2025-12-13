«Ce n'est pas normal que les gens qui nourrissent le pays aient toujours à se défendre pour continuer d'exister», a affirmé Bertrand Loup, vice-président du collectif Ultra-64, ce samedi sur CNEWS. Plusieurs axes routiers, dont l'A64 et l'A65 ont été bloqués dans la nuit de vendredi pour protester contre l'abattage de 207 vaches dans le département de l'Ariège.
«Ce n'est pas normal que les gens qui nourrissent le pays aient toujours à se défendre pour continuer d'exister», charge un agriculteur
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le