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«Ce n'est pas normal que les gens qui nourrissent le pays aient toujours à se défendre pour continuer d'exister», charge un agriculteur

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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«Ce n'est pas normal que les gens qui nourrissent le pays aient toujours à se défendre pour continuer d'exister», a affirmé Bertrand Loup, vice-président du collectif Ultra-64, ce samedi sur CNEWS. Plusieurs axes routiers, dont l'A64 et l'A65 ont été bloqués dans la nuit de vendredi pour protester contre l'abattage de 207 vaches dans le département de l'Ariège.

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