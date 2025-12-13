«Ce n'est pas normal que les gens qui nourrissent le pays aient toujours à se défendre pour continuer d'exister», charge un agriculteur

«Ce n'est pas normal que les gens qui nourrissent le pays aient toujours à se défendre pour continuer d'exister», a affirmé Bertrand Loup, vice-président du collectif Ultra-64, ce samedi sur CNEWS. Plusieurs axes routiers, dont l'A64 et l'A65 ont été bloqués dans la nuit de vendredi pour protester contre l'abattage de 207 vaches dans le département de l'Ariège.