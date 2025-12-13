Le ministère de l'Intérieur a recensé 27 actions en fin d'après-midi, rassemblant un peu plus de 1.000 agriculteurs. Dimanche soir vers 22h00, une soixantaine de tracteurs sont encore entrés sur l'autoroute A63 à Cestas, près de Bordeaux, pour bloquer le trafic en provenance de l'Espagne avant d'installer tables et barnums, à l'appel de la section girondine de la Coordination rurale.
Emmanuel Macron a demandé à la présidente de la Commission européenne un «report de l'examen de l'accord» de libre-échange avec des pays du Mercosur, constatant que «le compte n'y est pas pour protéger les agriculteurs français», a indiqué dimanche l'entourage présidentiel.
«Lors de son déplacement, la ministre de l'Agriculture échangera sur le terrain avec des éleveurs avant de rencontrer les équipes de la DDPP et les vétérinaires afin de faire un point sur le déploiement opérationnel de la campagne vaccinale. Elle présidera ensuite une réunion de crise réunissant les élus locaux et parlementaires, les organisations syndicales agricoles, les chambres d'agriculture, les représentants des éleveurs, les vétérinaires ainsi que les services de l'État, pour faire un point sur la situation sanitaire et assurer une mobilisation collective autour de la vaccination».
Une cinquantaine d'agriculteurs, sous les applaudissements de manifestants, ont recouvert dimanche la sous-préfecture de Millau (Aveyron) de paille, lisier et pneus usagés pour protester contre le protocole de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui prévoit notamment l'abattage de tout le troupeau de bovins même s'il n'y a qu'un animal malade.
"Nous sommes en guerre. Tant que l'Etat ne renoncera pas à l'abattage massif, on sera là", prévient Cédric Nespoulos, producteur de bovins viande, dans le Tarn, où une cinquantaine d'agriculteurs bloquent la nationale N88 à l'entrée de la rocade d'Albi.
Des éleveurs de bovins multiplient les actions dans tout le Sud-Ouest, avant la venue lundi en Occitanie de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, dont ils contestent la gestion de l'épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
"Il y a des nouveaux blocages en cours (...) ça continue et ça se développe", a déclaré à l'AFP Bertrand Venteau, président de la Coordination rurale, syndicat très remonté, comme la Confédération paysanne, contre l'abattage généralisé des bêtes des foyers affectés, exigeant une large vaccination du cheptel français de 16 millions de bovins contre cette maladie non transmissible à l'homme.
La stratégie de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) mise en oeuvre par le gouvernement, combinant abattage des troupeaux contaminés et vaccination ciblée, est la "plus efficace", a soutenu dimanche la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, balayant les critiques d'une partie des agriculteurs et de la classe politique.
"Ce n'est pas une décision politique (...) c'est une décision sanitaire qui a été concertée (...) depuis juillet dernier avec le Parlement sanitaire qui comprend des vétérinaires, des éleveurs, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales, les services de l'Etat, l'Anses" (Agence nationale de sécurité sanitaire), a souligné Mme Bregeon.
Carole Delga, présidente socialiste de la région Occitanie, désormais épicentre de l'épizootie de dermatose bovine et de la colère agricole en résultant, a appelé dimanche le Premier ministre Sébastien Lecornu à "intervenir" pour instaurer un "dialogue" avec les éleveurs.
Dans une lettre ouverte, elle a estimé "qu'il [était] temps pour [M. Lecornu] d'intervenir afin de garantir, dans les plus brefs délais, un dialogue franc et sincère avec les agriculteurs de ce pays, seul à même d'apaiser les tensions qui ne cessent de s'aggraver dans de nombreux départements".
L'A64 est notamment fermée entre les échangeurs 3 et 17, avec des éleveurs sur les voies au Pays basque ou à Carbonne, point de départ de la grogne agricole de janvier 2024, au sud-ouest de Toulouse. Des perturbations sont aussi recensées sur l'A75 et des nationales.
⚠️Des manifestations d’agriculteurs rendent la circulation impossible sur certains secteurs du Sud-Ouest.
Nous recommandons de bien s’informer avant tout déplacement. #Infotrafic#A64pic.twitter.com/BXF3nn22Aj
— Autoroute A64 (@A64Trafic) December 14, 2025
Interrogée dimanche matin au micro d’Europe 1, Annie Genevard a déclaré qu’elle assisterait au début de la vaccination des cheptels en Occitanie
Dans un entretien à Sud-Ouest, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a affirmé que la dermatose bovine était sous contrôle.
Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 43 actions étaient en cours, en fin de journée, et 2.000 personnes ont été mobilisées.
Selon Vinci Autoroutes, près de 180 kilomètres de l'autoroute A64 entre Bayonne et Saint-Gaudens ont été fermés à la circulation samedi soir en raison de blocages, débutés la veille, côté basque et plus à l'est à Carbonne (Haute-Garonne), point de départ d'un précédent mouvement de grogne agricole de janvier 2024.
Entre les bottes de paille et les tracteurs qui bloquent l'autoroute, les agriculteurs ont accroché de jeunes sapins à la glissière de sécurité : «s'il faut rester jusqu'à la Noël, on le fera», a promis un jeune ouvrier agricole mobilisé contre l'abattage de bovins touchés par la dermatose nodulaire contagieuse.
«Le Rassemblement National soutient le monde rural : on se bat depuis longtemps contre la multiplication des accords de libre-échange et pour le patriotisme économique. Je ne me résous pas à voir notre ruralité et nos agriculteurs disparaître», a déclaré le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.
Si le "modèle sanitaire français" est mis à mal, "l'impact pour la totalité des éleveurs sera terrible", défend auprès de l'AFP Jacques Guérin, président du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires, dénonçant des "pressions inacceptables" sur les professionnels chargés par l'État d'abattre des troupeaux affectés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
"L'abattage systématique des troupeaux est absurde", juge Jean-Luc Mélenchon sur X samedi, se faisant l'écho de la colère d'une partie des agriculteurs contre la stratégie de lutte du gouvernement contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).
"Des institutions scientifiques et professionnelles disent qu'on peut faire autrement. Le gouvernement répond en envoyant la police à coup de grenades lacrymogènes. Nous protestons contre cet usage disproportionné de la force qui a fait des blessés", poursuit le chef de file de La France insoumise.
Laurent Nuñez a demandé samedi aux préfets et responsables de la police et de la gendarmerie de faire preuve de «souplesse» et de «tact» face aux actions des éleveurs en colère et d’intervenir en cas de «violences», a appris l’AFP auprès de son entourage.
Le ministre de l’Intérieur a réuni en visio en fin de matinée les préfets de zone et les directeurs généraux de la police et de la gendarmerie pour faire un point de la situation, a-t-on ajouté de même source. À 12h, les autorités ont recensé «un peu plus d’une quinzaine d’actions sur 13 départements réunissant entre 900 et 1000 personnes». Néanmoins, çà et là, des préfets ont fait remonter des tensions.
«Certains ne savent pas s'ils seront encore agriculteurs demain» , a déclaré Cédric Baron, agriculteur en Haute-Garonne. pic.twitter.com/sOclwzOWiK
— CNEWS (@CNEWS) December 13, 2025
Sur l'A75, l'axe reliant Clermont-Ferrand à Béziers, est coupé dans plusieurs secteurs et dans les deux sens de circulation, selon radio Vinci autoroutes.
Selon les autorités, ces difficultés devraient durer tout au long du week-end et il est conseillé de privilégier un itinéraire via les autoroutes A7 et A20. Dans la continuité de l’A66, au-delà du réseau VINCI Autoroutes, la Route Nationale 20 est coupée, en direction d’Andorre, à hauteur de Tarascon-sur-Ariège.
La maladie touche désormais quatre départements : en Occitanie, les Pyrénées-Orientales, l’Ariège, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, où un cas a été annoncé vendredi.
«On est déçus, on se met en danger. Ce n'est pas normal que les gens qui nourrissent le pays aient toujours à se défendre pour continuer d'exister», a lancé Bertrand Loup, vice-président du collectif Ultra-64.
«Les blocages continueront tant que nous ne serons pas satisfaits», assure Bertrand Loup, vice-président du collectif Ultra-64 pic.twitter.com/sGNuy044zJ
— CNEWS (@CNEWS) December 13, 2025
Plus d’une dizaine d’agriculteurs en colère contre l’abattage de troupeaux affectés par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bloquent samedi matin au Pays basque une portion de l’autoroute A64, qui est fermée sur 150 km en direction de Tarbes, selon un journaliste de l’AFP sur place et Vinci Autoroutes.
Une quarantaine de tracteurs et de grosses remorques entravent le passage à hauteur de la sortie de Briscous, à une quinzaine de kilomètres à l’est de Bayonne, tandis que les agriculteurs alimentent des feux de palettes et de détritus.
La contestation agricole prend de l’ampleur à travers tout le pays. De nouveaux rassemblements sont prévues durant l'ensemble de la journée, à Castres, Albi, Toulouse, Mont-de-Marsan.
Toutes nos précisions sur les villes concernées juste ici.
Ce samedi matin, Annie Genevard dit qu'elle ne se rendra pas sur les points de blocage, mais indique suivre « les choses avec beaucoup d'attention ».
« Nous allons dans les semaines qui viennent vacciner près d'un million d'animaux et donc protéger les éleveurs », annonce aussi la ministre de l'Agriculture sur ICI Occitanie.
Le syndicat agricole a appelé à manifester vers 11 heures devant la permanence de la ministre de l’agriculture, à Pontarlier, dans le Doubs, où Annie Genevard a été députée de 2012 à 2024.
🔴 #PONTARLIER - MANIFESTATION DEVANT LA PERMANENCE D’ANNIE GENEWARD ! Face aux décisions sanitaires absurdes et destructrices, les agriculteurs disent stop. L’abattage imposé de troupeaux entiers, sans bon sens ni respect du terrain, détruit des exploitations, des familles et… pic.twitter.com/TALfCctCH9
— Coordination Rurale (@coordinationrur) December 12, 2025
Dans un communiqué, le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, Christian Dequé, a annoncé hier qu'un premier cas de dermatose nodulaire a été confirmé dans le département.
La Haute-Garonne est le quatrième département d'Occitanie touché par la dermatose après les Pyrénées-Orientales, l'Ariège et les Hautes-Pyrénées.
Hier, dans un entretien exclusif au Parisien, la ministre Annie Genevard a affirmé que la seule solution pour éviter la contagion nationale était d’étendre «la zone vaccinale».
Le préfète de l'Ariège indique qu'un blocage est toujours en cours sur la RN20, « au niveau du rond-point de Sabart à Taracon-sur-Ariège ».
⚠️Blocage toujours en cours sur la RN20 au niveau du rond-point de Sabart à Taracon-sur-Ariège en raison d'un rassemblement d'agriculteurs.
L'accès à l'Andorre n'est possible que par les Pyrénées-Orientales pour les poids-lourd, bus et camping-car.
👇 pic.twitter.com/ToUtHilZUn
— Préfet de l'Ariège (@Prefet09) December 13, 2025
« L'accès à l'Andorre n'est possible que par les Pyrénées-Orientales pour les poids lourd, bus et camping-car », complète-t-il.
Des agriculteurs en colère contre l’abattage de troupeaux touchés par la dermatose bovine ont investi l’A64 à hauteur de Carbonne (Haute-Garonne), installant un campement pour passer la nuit de vendredi à samedi. L’A65 est également bloquée, selon nos confrères de France Bleu.
00h02 ⛔ #A64, autoroute coupée dans les 2 sens en direction de Toulouse et de Bayonne entre les sorties Tournay n°14 et Briscous n°3 suite à des manifestations ➡️ Sortie obligatoire à Tournay en dir° de Bayonne et Briscous dir° Toulouse. Écoutez @Radio1077#InfoTrafic
— Autoroute A64 (@A64Trafic) December 12, 2025
Nos précisions juste ici.