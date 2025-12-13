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Fêtes religieuses : Laurent Nuñez demande aux préfets une «vigilance maximale»

Dans un télégramme à destination des préfets, Laurent Nuñez, le ministre de l'Intérieur, leur a expressément demandé de «maintenir une vigilance maximale». [Bertrand GUAY / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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La succession des fêtes religieuses durant le mois de décembre a incité le ministère de l’Intérieur, Laurent Nuñez, à demander aux préfets de renforcer la sécurité pendant ces manifestations et autour des différents édifices religieux.

Dans un télégramme à destination des préfets, Laurent Nuñez, le ministre de l'Intérieur, leur a expressément demandé de «maintenir une vigilance maximale» et de «renforcer les dispositifs de sécurisation des offices» et des rassemblements dans la perspective des fêtes religieuses chrétiennes de fin d'année et juives d'Hanouka, qui se déroulent du 14 au 22 décembre 2025.

«Le maintien d'une extrême attention»

Cette note s’inscrit dans un contexte où la menace terroriste reste élevée et où la France a fait face à une recrudescence des actes délictueux visant plusieurs lieux de culte. 

Bruno Retailleau, ancien ministre de l’Intérieur, avait révélé au cours de l’été que les actes anti-chrétiens étaient en hausse de 13 % depuis le début de l’année par rapport à l’année 2024. Ce contexte, selon le nouveau ministre de l’Intérieur, exige «le maintien d'une extrême attention vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux». 

Sur le même sujet Fêtes de fin d'année : Laurent Nuñez demande aux préfets de renforcer la sécurité des marchés de Noël Lire

Régulièrement, comme ses prédécesseurs à Place Beauvau, le ministre a demandé aux préfets un renforcement des dispositifs de sécurité à l'occasion d'événements particuliers pouvant constituer des cibles. Cela a déjà été le cas, ainsi, de la sécurisation des marchés de Noël. 

fêtes de fin d'annéeLaurent Nuñezministre de l'intérieur

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