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Incendie criminel dans un collège à Dijon : «Si on ne s'en prend pas aux richesses des trafiquants, on ne fait qu'une partie du travail», regrette le procureur de la République

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Olivier Caracotch, procureur de la République de Dijon, a détaillé l'enquête ouverte après un incendie criminel dans un collège à Dijon, ce samedi 13 décembre, sur le plateau de CNEWS. «Si on ne s'en prend pas aux richesses des trafiquants, on ne fait qu'une partie du travail», a souligné Olivier Caracotch.

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