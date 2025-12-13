Incendie criminel dans un collège à Dijon : «Si on ne s'en prend pas aux richesses des trafiquants, on ne fait qu'une partie du travail», regrette le procureur de la République

Olivier Caracotch, procureur de la République de Dijon, a détaillé l'enquête ouverte après un incendie criminel dans un collège à Dijon, ce samedi 13 décembre, sur le plateau de CNEWS. «Si on ne s'en prend pas aux richesses des trafiquants, on ne fait qu'une partie du travail», a souligné Olivier Caracotch.