Marineland d'Antibes : une action de sensibilisation en faveur d'un sanctuaire pour les orques et les dauphins, prévue ce samedi

Ce samedi, l'association de défense des animaux One Voice appelle à une manifestation à Antibes (Alpes-Maritimes). Le but : sensibiliser en faveur d'un sanctuaire pour les orques et les dauphins de Marineland.

Un énième cri du cœur. L'association de défense des animaux One Voice appelle à une manifestation à Antibes (Alpes-Maritimes), ce samedi, dès 10h30, sur la place des Martyrs de la Résistance. Elle espère sensibiliser au sujet de la création d'un sanctuaire pour accueillir les orques et les dauphins de Marineland, le parc étant fermé depuis début janvier.

Depuis plusieurs mois, la question du lieu capable d'accueillir les deux orques et les douze dauphins qui faisaient partie du parc fait débat. De son côté, Marineland maintient que seul le transfert vers des delphinariums en Espagne est possible. Or, les associations de défense animale s'y opposent, prônant l'idée d'un sanctuaire marin. Et pour cause : ce lieu, remettant les animaux dans leur milieu naturel, permet d'assurer leur sécurité et de leur apporter les soins nécessaires.

«Nous réclamons, depuis des années, une seule chose : une retraite digne et apaisée pour tous les animaux exploités par le parc», peut-on lire dans un communiqué publié par l'association. Si cette option est soutenue par le gouvernement, une difficulté subsiste : les sanctuaires sont quasi inexistants en France et en Europe.

Des projets encore incertains

Plusieurs de ces lieux émergent cependant en Europe, et pourraient concerner les animaux de Marineland. Parmi eux : le sanctuaire pour dauphins au sud de l’Italie, dans le golfe de Tarente, mais aussi celui situé en Grèce, appelé le projet Lipsi.

Un seul projet est cependant en cours pour les orques. Il s'agit du Whale Sanctuary Project, en Nouvelle-Écosse au Canada, défendu par l’association One Voice. Prévu sur 40 hectares, il offre des infrastructures terrestres, mais aussi une surveillance jour et nuit, avec des soins vétérinaires.

Cependant, les défis face à l'installation des animaux marins dans ces infrastructures sont nombreux. Leur transport d'abord, peut être long et risqué, l'adaptation des animaux nés en captivité peut aussi poser question. Les risques climatiques et marins sont également un sujet, puisque les orques n'ont connu que la Méditerranée.

Face à ces problématiques, des militants souhaitent opter pour le maintien temporaire des cétacés à Marineland, dans des bassins sécurisés, en attendant un sanctuaire pleinement opérationnel.

Une idée déplorée par l’ancien député azuréen Loïc Dombreval, rapporteur de la loi contre la maltraitance animale. Sur X, il a rappelé que le site est exposé aux risques d’inondation, «comme celles de 2015 qui ont entraîné la mort d’animaux».

Cher Eric, la définition d’un refuge est dans la loi de 2021 que tu as soutenue. Les inondations de 2015 ont entraîné la mort d’animaux en 2015. Marineland ne peut pas et ne veut pas devenir refuge. Le site doit muter. Travaillons à de vrais sanctuaires. Assez perdu de temps. https://t.co/iKBFuZX43b — Loïc Dombreval 🐾 (@LoicDombreval) December 3, 2025

«Il est impératif que Marineland, le ministère de la Transition écologique, One Voice et toutes les parties concernées se réunissent avec un objectif commun : garantir à ces animaux une fin de vie décente, loin de l’exploitation, loin des bassins chlorés», maintient One Voice dans son communiqué.

Le sort des animaux marins de Marineland reste donc, pour le moment, un mystère.