Notre-Dame de Paris : reconnus par Léon XIV, 50 Français martyrs du nazisme béatifiés ce samedi

50 Français, membres d’une aumônerie clandestine et victimes du nazisme, vont être béatifiés ce samedi 13 décembre à Notre-Dame de Paris. Parmi eux, de jeunes prêtres, des séminaristes ou encore des scouts dont la mort a été reconnue martyre de l’Église le 20 juin dernier.

«Un témoignage de charité et de foi jusqu’au sacrifice de leur vie». A l’occasion d’une célébration de l’eucharistie pour la béatification de 50 Français martyrs du nazisme, la cathédrale Notre-Dame de Paris sera fermée aux touristes ce samedi 13 décembre.

Le 20 juin dernier, le pape Léon XIV avait reconnu officiellement le martyr de ces 50 Français avant d’annoncer leur béatification pour la fin de l’année 2025.

Pour I.Media, le père Bernard Ardura, postulateur de la cause de canonisation des 50 Français tués par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, a indiqué que ce soutien clandestin avait été appelé «la mission Saint-Paul» et était à l’initiative des évêques Français et particulièrement du cardinal Emmanuel Suhard (1874-1949), archevêque de Paris, et de l’abbé Jean Rodhain, initiateur du Secours catholique.

Cette mission «a consisté à envoyer des prêtres, des séminaristes, des religieux, des militants de l’Action catholique, des scouts, pour aller exercer un apostolat auprès des jeunes ouvriers déportés. Ces volontaires savaient en partant qu’ils y allaient sans aucune protection, pour un apostolat clandestin.»

«Les choses se sont corsées lorsque le 3 décembre 1943 est parue l’ordonnance Kaltenbrunner, qui n’était autre qu’un décret de persécution. Cette ordonnance demandait l’élimination de tous ceux qui menaient une activité religieuse auprès des jeunes travailleurs civils français. À partir de ce moment-là, tout ce que ces missionnaires faisaient était sous le couperet de la peine de mort», a relaté le père Bernard Ardura.

Des morts violentes

Les 50 martyrs français n’ont pas tous été tués au même moment, ni au même endroit. En effet, après leur capture, certains ont été exécutés et torturés et d’autres ont été envoyés dans des camps de concentration.

Selon le terme technique, ils ont tous succombé «à cause des souffrances liées à l’incarcération». Un terme qui comprend les exécutions , ou encore ceux qui sont la «morts parce que le typhus faisait des ravages considérables, et ils n’étaient pas soignés, ou pire : ceux qui étaient contaminés étaient mis à ‘l’infirmerie’ et les soi-disant médecins nazis faisaient des ‘expériences’ pour voir comment la contagion s’opérait».

Enfin, d’autres ont perdu la vie durant la «marche de la mort», lorsque les Allemands ont vidé les camps à l’approche des alliés. «Ces martyrs sont morts dans des conditions terribles, ils ont vécu un calvaire. Au milieu de ces souffrances, leur exemple extraordinaire de dévouement n’a pas de prix», a estimé le postulateur.

Cette cause collective pour la canonisation des 50 martyrs français a débuté avec «Mgr Charles Mollette, le fondateur de l’association des archivistes de l’Église de France, a lancé ces opérations dès 1982». Il faudra toutefois plus de 30 ans pour constituer un dossier solide et complet.

Le père Bernard Ardura a indiqué que parmi ces martyrs on trouvait des «témoignages absolument magnifiques» : «Par exemple, l’un d’eux était revenu en France pour ses 14 jours de vacances, et sa famille, ses amis, l’ont supplié de rester. ‘Non, je n’abandonnerai jamais mes camarades’, répondait-il. Ce garçon était fiancé, et la jeune fille a toujours vécu dans son souvenir. Elle est morte il y a quelques années sans jamais s’être mariée. On voit là le prix de l’amour.»

Comme l’a rappelé le postulateur, ces jeunes hommes venaient de toute la France et qu’«il y a certainement des dizaines et des dizaines d’autres personnes», qui auraient pu prétendre à cette béatification mais Mgr Charles Mollette s’est arrêté «sinon la cause aurait duré un demi-siècle de plus. C’est un choix assumé».

La messe de béatification doit se tenir à 14h30 au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris.