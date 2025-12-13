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Télévision : voici la meilleure audience de l'année 2025 (et ce n'est pas le sacre du PSG)

France 2 s'adjuge la première place du classement des meilleures audiences de la télévision en 2025. [Unplash]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le sacre du XV de France lors du Tournoi des Six Nations a enregistré la meilleure audience télé de l’année. Une fois de plus, c’est un événement sportif qui occupe la première place du classement des programmes les plus regardés.

Le 15 mars, 9,8 millions de téléspectateurs étaient présents devant leur écran pour voir l’équipe de France de rugby remporter le Tournoi des Six Nations. France 2, qui a retransmis le match, a signé, ce jour-là, sa plus forte audience de l’année, mais également la meilleure audience de la télévision française de l’année 2025.

Une première place de prestige, mais qui reste en deçà du record de l’année dernière où France 2 s’était déjà hissée à la première place grâce à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. 24,4 millions de Français avaient été devant leur écran pour regarder le spectacle créé par Thomas Jolly, le directeur des cérémonies d'ouverture et de clôture des JOP de Paris 2024.

La victoire du PSG à la deuxième place

Attendu depuis l’arrivée de l’actionnaire qatari, le sacre du PSG en finale de Ligue des champions n’a pas pu détrôner le rugby. Le match, qui a vu les joueurs de la capitale soulever la coupe aux grandes oreilles, diffusé sur M6, se classe à la deuxième position du classement des meilleures audiences avec 8,8 millions de personnes devant leur écran. 

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Sur la troisième place du podium, on retrouve le spectacle annuel des Enfoirés qui a réuni 8,4 millions de téléspectateurs sur TF1.

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