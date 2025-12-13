«Une inacceptable dérive» : l'ACAB Party, cette fête anti-police, au cœur d'une polémique ce samedi

L'organisation de l'«ACAB Party», une fête anti-police, ce samedi 13 décembre a déclenché une vive polémique à Toulouse. Le maire de la ville dénonce une «inacceptable dérive».

Le rassemblement de la discorde. L'«ACAB Party», une fête anti-police, organisée ce samedi 13 décembre à La Chapelle a déclenché une vive polémique à Toulouse. Le maire de la Ville Rose, Jean-Luc Moudenc, y voit une «inacceptable dérive».

«La liberté d'expression dont pourrait se prévaloir les organisateurs de cet événement ne saurait être un prétexte pour attenter injustement à l'honneur des forces de police auxquelles j'apporte à nouveau tout mon soutien», a-t-il également écrit.

La programmation constituée d'une projection, de débats, d'ateliers et de DJ set semble au premier abord anodine. Mais l'intitulé de l'événement, lui, a mis le feu aux poudres. En effet, «ACAB Party» est l'acronyme de «All Cops Are Bastards Party» à traduire par «Tous Les Policiers Sont Des Bâtards». C'est un slogan emblématique des milieux d'extrême gauche.

une conférence sur l'abolition de la police

Aussi, les sujets qui doivent être abordés soulèvent des interrogations puisqu'une conférence sur l'abolition de la police est annoncée. On y retrouvera notamment la militante Gwenola Ricordeau, qui avait défrayé la chronique après ses propos à la suite de la mort de deux pilotes français dans une collision d’avions Rafale en Meurthe-et-Moselle : «Ça sème la mort et le désespoir aux quatre coins du globe et puis après... cheh», avait-elle posté sur son compte X.

L'événement a donc déchaîné les passions ces derniers jours. Notre journaliste Jacques Serais en a fait le sujet de son dernier édito sur CNEWS : «ACAB Party : le rassemblement de la honte». On y apprend que l'organisation en charge de l'événement, le Secours Rouge, a été fondée par un proche de Lénine. L'heure du début de l'événement et sa date n'ont pas été choisies au hasard. En effet, l'«ACAB Party» commencera à 13h12 ce samedi 13 décembre (13/12). C'est une référence à la position des quatre lettres «A», «C», «A», «B» dans l'alphabet.

Un rassemblement qui fait évidemment réagir au sein des syndicats de police : «C'est une montée de la violence. On parle de violence policière, mais on parle plutôt là de violence anti-flic. Il y a des gens qui pensent et qui organisent des manifestations et des stratégies pour détruire du policier», a déploré Lionel Ricaud du syndicat de police Alliance en Haut-Garonne sur Europe 1.