Vers la fin du permis de conduire à vie : visite médicale, valable 15 ans... Attention, tout va bientôt changer

Le permis de conduire européen va changer en profondeur dans les prochaines années. Deux textes adoptés par l'UE et entrés en vigueur fin novembre devraient accélérer les choses dans les pays membres, y compris la France.

Le permis de conduire européen s’apprête à connaître une transformation majeure. Adoptés par le Parlement européen fin octobre et entrés en application le 25 novembre, deux textes actent une refonte en profondeur du document tel qu’il existe depuis plus de 100 ans. Ils prévoient notamment la disparition progressive du permis à vie au profit d’un titre uniformisé à l’échelle des 27 États membres de l’Union européenne.

Un permis dématérialisé généralisé

Premier changement d’ampleur : la généralisation du permis dématérialisé. À l’horizon 2030, chaque pays devra proposer une version numérique du document. En France, cette transition a déjà commencé avec le permis au format carte bancaire, désormais accessible sur smartphone via l’application France Identité.

Le permis rose cartonné à trois volets n’est toutefois pas immédiatement concerné par cette réforme. Il restera valable jusqu’au 19 janvier 2033, échéance fixée par le ministère de l’Intérieur pour effectuer son remplacement.

Un permis valable 15 ans

Autre évolution structurante : la fin du caractère illimité du permis de conduire. Le nouveau modèle aura une durée de validité de 15 ans, au terme de laquelle un renouvellement sera nécessaire.

Les règles applicables aux jeunes conducteurs seront également harmonisées à l’échelle européenne, avec l’instauration d’une période probatoire minimale de deux ans. En France, les conducteurs âgés de 17 ans continueront par ailleurs à devoir être accompagnés jusqu’à leur majorité.

Vers une visite médicale obligatoire ?

La question du suivi médical refait également surface. Les eurodéputés ont choisi de laisser aux États membres la liberté d’imposer ou non un contrôle médical lors de la délivrance ou du renouvellement du permis.

Celui-ci pourrait se limiter à des examens ciblés, comme la vue ou les fonctions cardiovasculaires, ou prendre la forme d’une simple auto-déclaration. Dans plusieurs pays européens, le renouvellement du permis est déjà conditionné à une visite médicale, parfois assortie d’une réduction de la durée de validité à partir de 65 ans.

En France, le débat reste ouvert. «Nous avons quatre ans pour travailler sur le sujet», indique la Délégation interministérielle à la Sécurité routière, dans un contexte marqué par une augmentation des accidents mortels impliquant des conducteurs âgés de 70 ans et plus. Ces annonces ont toutefois provoqué une levée de boucliers du côté des associations d’automobilistes.

Des sanctions mutualisées dans toute l'UE

Enfin, la directive européenne introduit le principe de reconnaissance mutuelle des sanctions. Toute suspension ou annulation de permis prononcée pour une infraction grave s’appliquera désormais dans l’ensemble de l’Union européenne.

Une mesure destinée à lutter contre l’impunité des conducteurs sanctionnés à l’étranger, même si ses modalités pratiques restent encore à définir.