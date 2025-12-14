Flamanville : l’EPR atteint pour la première fois 100% de puissance nucléaire, annonce EDF

Quelques jours après l'autorisation, l'EPR de Flamanville a atteint sa pleine puissance ce dimanche 14 décembre. Une première pour le réacteur du nord-ouest de la France.

Un nouveau pas remarqué. Le réacteur EPR de Flamanville a atteint 100% de sa puissance nucléaire à 11h37, ce dimanche 14 décembre. Après avoir été autorisé ce vendredi à dépasser le seuil des 80% par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR).

Etape majeure pour l'EPR de Flamanville ⚡️



Ce jour à 11h37, le réacteur a atteint 100 % de puissance nucléaire et a produit 1 669 MW de puissance électrique brute.



👉 Et après ? La puissance du réacteur variera pour poursuivre les essais de démarrage, en toute sûreté. — EDF (@EDFofficiel) December 14, 2025

C'est une nouvelle étape pour le premier réacteur nucléaire à avoir été démarré depuis vingt-cinq ans. En effet, il avait été mis en service 8 mai 2024 avant l'engagement de la première divergence du cœur du réacteur, le 2 septembre 2024. À la fin d'année, le réacteur a ainsi été raccordé au réseau électrique français, le 21 décembre 2024.

Un seuil important

«Le 14 décembre 2025 marque le franchissement d'une étape majeure : le réacteur de Flamanville 3 a atteint 100% de puissance nucléaire à 11h37 et a produit 1.669 MW de puissance électrique brute», a détaillé EDF.

Avant de rajouter : «Cette première atteinte des 100% permet de tester les matériels à pleine puissance, réaliser des relevés et vérifier leur bon fonctionnement. Dans les semaines à venir et dans le cadre du programme de démarrage, la puissance du réacteur sera amenée à varier pour poursuivre les essais à différents paliers de puissance et une intervention sera réalisée sur un poste électrique interne».

L'EPR de Flamanville est actuellement le plus puissant du parc nucléaire français. Il doit pouvoir alimenter deux millions de foyers. Il a notamment été construit face à la Manche, situé à côté de deux autres réacteurs.