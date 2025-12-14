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Flamanville : l’EPR atteint pour la première fois 100% de puissance nucléaire, annonce EDF

Le réacteur Flamanville 3 a atteint 100% de sa puissance. [Charly Triballeau / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Quelques jours après l'autorisation, l'EPR de Flamanville a atteint sa pleine puissance ce dimanche 14 décembre. Une première pour le réacteur du nord-ouest de la France.

Un nouveau pas remarqué. Le réacteur EPR de Flamanville a atteint 100% de sa puissance nucléaire à 11h37, ce dimanche 14 décembre. Après avoir été autorisé ce vendredi à dépasser le seuil des 80% par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR). 

C'est une nouvelle étape pour le premier réacteur nucléaire à avoir été démarré depuis vingt-cinq ans. En effet, il avait été mis en service 8 mai 2024 avant l'engagement de la première divergence du cœur du réacteur, le 2 septembre 2024. À la fin d'année, le réacteur a ainsi été raccordé au réseau électrique français, le 21 décembre 2024. 

Un seuil important

«Le 14 décembre 2025 marque le franchissement d'une étape majeure : le réacteur de Flamanville 3 a atteint 100% de puissance nucléaire à 11h37 et a produit 1.669 MW de puissance électrique brute», a détaillé EDF

Avant de rajouter : «Cette première atteinte des 100% permet de tester les matériels à pleine puissance, réaliser des relevés et vérifier leur bon fonctionnement. Dans les semaines à venir et dans le cadre du programme de démarrage, la puissance du réacteur sera amenée à varier pour poursuivre les essais à différents paliers de puissance et une intervention sera réalisée sur un poste électrique interne». 

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L'EPR de Flamanville est actuellement le plus puissant du parc nucléaire français. Il doit pouvoir alimenter deux millions de foyers. Il a notamment été construit face à la Manche, situé à côté de deux autres réacteurs. 

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