«La droite n'est pas à vendre» : Valérie Pécresse refuse toute alliance avec le Rassemblement national

La droite républicaine «n'est pas à vendre» a déclaré l'ancienne candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse qui appelle son parti à ne pas servir de «marchepied» à d’autres forces politiques.

Le message est passé. La droite républicaine «doit se reprendre», «n'est pas à vendre» et ne saurait servir de «caution de respectabilité» au Rassemblement national, a estimé l'ancienne candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse dans une opinion publiée par La Tribune du Dimanche.

Alors que «l'union des droites» continue de faire son chemin chez Les Républicains, la présidente de la région Île-de-France renvoie dos à dos le RN et La France insoumise, qui selon elle, représentent «les deux faces d'une même impasse».

«LFI, c'est la France divisée et ruinée», écrit-elle. Quant au RN, il cache sous «les habits du sauveur» un «programme économique calqué sur celui de l'extrême gauche», «des pirouettes incessantes sur l'Europe» et «une fascination trouble pour Vladimir Poutine et Donald Trump».

«S'allier au RN, c'est s'effacer»

«Après une décennie de navigation à vue, la France a besoin d'un cap et d'une boussole, pas d'une girouette qui la conduirait au naufrage», a tranché la candidate LR à la présidentielle de 2022, qui avait échoué sous la barre des 5% au 1er tour.

Relevant sans les nommer que «certains» dans son camp «caressent l'idée d'une alliance avec le Rassemblement national», la présidente de la région capitale met en garde : «Il n'y a rien à attendre de ceux qui méprisent la droite républicaine, ses valeurs et son histoire. S'allier au RN, c'est s'effacer. C'est devenir ses supplétifs, sa caution de respectabilité».

«La droite n'est pas à vendre ! Elle n'existe pas pour servir de marchepied à d'autres. Elle doit exister pour redresser la France», poursuit-elle en appelant à une alliance dès le premier tour de la présidentielle entre «anciens de l'UMP, gaullistes, centristes, membres d'Horizons» et «déçus du macronisme».

La prise de position de Valérie Pécresse intervient quelques jours après la sortie du livre «Le journal d'un prisonnier» de Nicolas Sarkozy, dans lequel l'ancien président estime que «le chemin de reconstruction» de la droite «ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème».