Météo : températures printanières, ciel voilé, averses… Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ?

A l’image de ce début de mois particulièrement doux, les températures demeureront printanières au cours de la semaine du lundi 15 au dimanche 21 décembre. Le ciel voilé présent dans l’Hexagone en début de semaine va progressivement laisser place à des averses.

Un mois de décembre historique sur le plan de la chaleur. Dans la continuité de la douceur relevée en France depuis début décembre, la semaine à venir va débuter avec un temps ensoleillé, couvert localement par quelques nuages, selon les prévisions de Météo-France. Seuls quelques averses seront à prévoir sur la côte méditerranéenne et à Brest (Finistère) ce lundi après-midi, avec des orages prévus à Montpellier (Hérault).

© Météo-France

Côté températures, elles oscilleront entre 10 et 15 °C dans l’après-midi, à l’exception de la minimale de 6 °C à Strasbourg (Bas-Rhin) et de la maximale de 17 °C à Ajaccio (Corse-du-Sud).

La pluie gagnera progressivement du terrain dans l’Hexagone ce mardi après-midi, avec une apparition plus marquée dans le sud du pays, à Rennes (Ille-et-Vilaine) et en Corse. Dans le reste de l'Hexagone, un ciel voilé dominera la moitié est de la France alors qu’il sera moins obstrué par les nuages dans la moitié ouest.

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Comme lundi, le mercure sera compris entre 10 et 15 °C dans la majorité du pays. La minimale sera de 4 °C à Strasbourg et la maximale de 15 °C à Ajaccio, Marseille (Bouches-du-Rhône) et Nice (Alpes-Maritimes).

Des précipitations notables seront attendues dans la moitié ouest de la France, ainsi qu’à Nice, ce mercredi après-midi. Dans la moitié est, un ciel ensoleillé et globalement dégagé devrait prendre place mercredi. Les températures seront plus fraîches que la veille pour avoisiner les 10 °C sur une large partie du territoire. La minimale sera de 6 °C à Strasbourg et la maximale de 16 °C à Ajaccio.

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Le soleil sera de mise jeudi après-midi, à l’exception du quart nord-ouest de l’Hexagone qui sera sous la pluie et d’averses attendues à Montpellier et à Marseille. Le mercure descendra sous la barre des 10 °C dans le quart nord-est du pays, alors qu’il s’approchera de celle des 15 °C sur la côte méditerranéenne. La maximale sera toujours de 16 °C à Ajaccio alors que ce sera à Bourg-Saint-Maurice (Savoie) qu’on observera la minimale de 6 °C.

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La pluie sera présente dans tout le pays ce vendredi après-midi, à l’exception de certaines villes de la moitié nord comme Reims (Marne), Lille (Nord), Strasbourg, Nantes (Loire-Atlantique) et Rennes. Comme la veille, la minimale sera de 6 °C à Bourg-Saint-Maurice et la maximale de 17 °C à Ajaccio.

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Quelques averses seront encore présentes sur le territoire français les samedi 20 et dimanche 21 décembre, bien que le soleil et les nuages demeurent majoritaires dans l’Hexagone.

Les températures avoisineront toujours les 10 °C dans la quasi-totalité du pays, avec des pics à 15 °C attendus localement.