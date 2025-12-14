Narcotrafic : «l'Etat gagnera cette nouvelle bataille» à Marseille, promet Emmanuel Macron

A quelques jours d’un déplacement très attendu à Marseille, Emmanuel Macron a promis que «l'Etat gagnera cette nouvelle bataille» contre le narcotrafic qui gangrène la cité phocéenne.

Une situation compliquée pour la ville des Bouches-du-Rhône. Le président de la République, Emmanuel Macron, a promis dans La Tribune Dimanche que l'Etat «gagnera»la bataille contre le narcotrafic à Marseille.

A quelques jours de sa visite prévue à Marseille ce mardi, Emmanuel Macron a par ailleurs vanté l'action qu'il mène depuis quatre ans.

«Nul ne peut nier que les choses bougent et que l'Etat est au rendez-vous avec constance et sans tergiverser», a affirmé le chef de l'Etat, qui avait lancé en septembre 2021 un grand plan d'investissement pour la deuxième ville de France, «Marseille en grand», doté de cinq milliards d'euros.

Éviter de faire de l’État un «bouc émissaire»

La «réduction de l'habitat insalubre», le «renfort de policiers ou de magistrats», le démantèlement de points de deal, l’amélioration des transports, de la situation des écoles, l’accompagnement des entreprises sont «une réalité», a-t-il assuré, soucieux que l'Etat ne soit pas un «bouc émissaire» à l'approche des élections municipales.

«Sur l'ensemble de ces sujets comme sur celui du narcotrafic, il ne nous faut rien lâcher. L'Etat gagnera cette nouvelle bataille», a ajouté Emmanuel Macron, alors que Marseille, théâtre de nombreux homicides liés au trafic de drogue, a encore été ensanglantée il y a un mois par l'assassinat du frère du militant antidrogue Amine Kessaci.

La Cour des comptes a dressé en octobre 2024 un bilan sévère du plan «Marseille en grand», pointant un «défaut de cohérence» et un suivi «indigent».