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Narcotrafic : «Marseille restera le symbole de l'échec de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron», lance Amaury Brelet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Marseille restera le symbole de l'échec de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron», a déclaré le journaliste Amaury Brelet, ce dimanche sur CNEWS, réagissant aux propos d'Emmanuel Macron qui a affirmé que «l'État gagnera cette nouvelle bataille», contre le narcotrafic. Le chef de l'État a prévu de se rendre mardi dans la cité phocéenne. 

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