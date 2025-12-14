Narcotrafic : «Marseille restera le symbole de l'échec de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron», lance Amaury Brelet

«Marseille restera le symbole de l'échec de la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron», a déclaré le journaliste Amaury Brelet, ce dimanche sur CNEWS, réagissant aux propos d'Emmanuel Macron qui a affirmé que «l'État gagnera cette nouvelle bataille», contre le narcotrafic. Le chef de l'État a prévu de se rendre mardi dans la cité phocéenne.