Deux enfants décédés, une trentaine de personnes secourues, dégâts matériels... Ce que l'on sait de l'explosion d'un immeuble dans l'Ain

Une explosion s'est produite, lundi 15 décembre, dans un immeuble d'habitation situé à Trévoux, dans l'Ain. Au moins six victimes ont été recensées, dont deux enfants décédés, selon la préfecture. Le ministre de l'Intérieur va se rendre sur place ce mardi.

Le choc est grand à Trévoux, dans l'Ain. Une explosion est survenue, lundi 15 décembre, dans un immeuble de la ville, faisant au moins six victimes dont deux enfants décédés. Le plan nombreuses victimes (Novi), qui permet de mobiliser tous les acteurs de la chaîne de secours en cas de bilan lourd sur un même lieu, a été activé.

L'explosion s'est produite vers 17h30, au rez-de-chaussée du bâtiment qui comporte quatre étages. Les vitres de deux établissements scolaires à proximité se sont brisées mais, selon les autorités locales, les responsables d'établissement n'ont pas signalé de blessés.

«J'étais chez moi, j'ai entendu un bruit épouvantable, j'ai cru que c'était un avion qui tombait», a rapporté à l'AFP Anne-Marie, une voisine qui n'a pas donné son nom de famille. L'immeuble ne s'est pas effondré, «mais il y a eu beaucoup de dégâts et de projections de matériaux, ça a fragilisé la structure», a expliqué à la presse la préfète de l'Ain Chantal Mauchet, qui s'est rendue sur place.

Une trentaine de blessés

Sans donner de détails sur leur état, la préfète a mentionné «une trentaine» d'autres personnes prises en charge par les secours, dont «beaucoup» en état de choc. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée pour leur venir en aide, a-t-elle précisé.

Environ 70 personnes vivaient dans ce bâtiment qui a été «soufflé», a indiqué à la presse le maire de Trévoux, Marc Péchoux, qui a activé un «plan communal de sauvegarde». Près de 50 d'entre elles seront hébergées dans un gymnase pour la nuit, a-t-il poursuivi, déplorant une situation «dramatique». Les causes de l'explosion restent à cette heure indéterminée.

Une fuite de gaz ?

Une camionnette d'intervention «urgence gaz» a été vue sur les lieux par l'AFP, mais l'hypothèse d'une fuite de gaz n'a pas pu être corroborée dans l'immédiat.

La préfète du département a indiqué qu'une enquête a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur, qui a suivi la situation de près durant toute la soirée, se rendra sur place mardi matin avant de rejoindre le président Emmanuel Macron à Marseille pour une visite dédiée à la lutte contre le narcotrafic.

«Il a décidé de s'y rendre en soutien aux habitants, aux élus et aux équipes de secours mobilisées sur place», a-t-on précisé du côté des équipes de Laurent Nunez.