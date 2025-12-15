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Attentat à Sydney : «C'est le fils, qui fréquentait des musulmans radicalisés, qui semble avoir converti son père», explique Claude Moniquet

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«C'est le fils, qui fréquentait des musulmans radicalisés, qui semble avoir converti son père», a expliqué le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce lundi sur CNEWS, au sujet des deux assaillants qui ont perpétré un attentat meurtrier sur la plage de Bondi, à Sydney, en Australie, dimanche 14 décembre.

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