Attentat à Sydney : «C'est le fils, qui fréquentait des musulmans radicalisés, qui semble avoir converti son père», explique Claude Moniquet

«C'est le fils, qui fréquentait des musulmans radicalisés, qui semble avoir converti son père», a expliqué le spécialiste terrorisme et renseignements Claude Moniquet, ce lundi sur CNEWS, au sujet des deux assaillants qui ont perpétré un attentat meurtrier sur la plage de Bondi, à Sydney, en Australie, dimanche 14 décembre.