Budget 2026 : le projet de loi de finances adopté par le Sénat, avant son passage en commission mixte paritaire

Le Sénat a adopté le projet de loi de finances (PLF), fixant le budget de l’État pour l’année 2026. Rejeté par l’Assemblée nationale, le texte doit désormais faire l’objet d’une commission mixte paritaire (CMP), chargée de trouver un compromis, vendredi prochain.

Une version remaniée. Au terme de plusieurs semaines de débats, le Sénat a adopté par 187 voix contre 109 le projet de loi de finances (PLF). Celui-ci a pour objectif de définir le budget pour l’année 2026. A ce stade de l’examen, le déficit public pour 2026 serait porté à 5,3% du PIB selon un chiffrage présenté ce lundi au Sénat par le ministre délégué aux Comptes publics David Amiel.

Lors de l’étude du texte, les sénateurs, majoritairement à droite et au centre, ont notamment supprimé l’article prévoyant une surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. A l’Assemblée nationale, le ministre de l’Économie avait consenti à augmenter son rendement à 6 milliards d’euros.

Le projet de budget entend instaurer une taxe visant le patrimoine financier des holdings patrimoniales, parfois utilisées pour contourner l'impôt. Mais le rendement de cette taxe a été nettement réduit par les sénateurs, le faisant passer à environ 100 millions d'euros, selon le gouvernement, contre un milliard dans la version initiale.

L'abattement de 10% dont bénéficient les retraités sur leur pension est lui remplacé par un abattement forfaitaire de 2.000 euros, selon la proposition gouvernementale. Le Sénat a finalement adopté un autre dispositif, préférant abaisser le plafond de cet abattement de 4.399 euros à 3.000 euros.

Concernant la taxe sur les petits colis d'une valeur inférieure à 150 euros en provenance de pays extérieurs à l'UE, les élus l’ont fait passer à 5 euros par article.

Quelle suite pour le texte ?

L'Assemblée nationale n'ayant pas pu s'accorder sur ce texte, la copie des sénateurs sera la base des discussions en commission mixte paritaire (CMP), qui doit réunir vendredi sept députés et sept sénateurs chargés de trouver un accord sur ce sensible budget.

S'ils n'y parviennent pas, il faudra probablement poursuivre les débats budgétaires en janvier, et voter d'ici là une loi spéciale pour permettre la continuité de l'Etat.

La semaine est donc décisive pour le chef du gouvernement, qui a promis une nouvelle méthode au début de l'automne pour faire adopter les budgets sans recourir au 49.3, malgré son absence de majorité à l'Assemblée nationale, et s'en tient pour l'instant à cette ligne.

Ce conciliabule réuni à l'Assemblée aura du travail pour atteindre l'objectif du gouvernement de ramener le déficit public sous les 5% du PIB en 2026. Dans l'état actuel des discussions, la copie est à 5,3%, contre 5,4% en 2025.