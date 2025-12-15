Crues : voici les 7 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé sept départements en vigilance jaune «crues» pour la journée de ce mardi 16 décembre. Le sud du pays est touché par un épisode méditerranéen.

La prudence est de rigueur dans le sud. Sept départements sont visés par une vigilance jaune «crues» de Météo-France pour la journée de ce mardi 16 décembre.

Sont concernés : l'Aude, l'Aveyron, la Haute-Corse, le Gard, l'Hérault, la Lozère et le Tarn.

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Des crues redoutées à la suite d'importantes averses dans le sud-est du pays, résultante d'un épisode méditerranéen causé notamment par la tempête Emilia. «Les pluies vont s'intensifier progressivement en soirée sur un axe allant des Pyrénées-Orientales au Haut-Tarn.

Elles se décaleront vers la région PACA dans la nuit et se poursuivront demain mardi tout en perdant en intensité sur le continent», a expliqué Météo-France dans son dernier bulletin.

La Corse devrait également être touchée : «Sur la Corse, des pluies durables et intenses sont encore attendues demain mardi. On attend des réactions parfois rapides des cours d'eau, pouvant aller jusqu'aux premiers débordements en soirée et dans la nuit de lundi à mardi».

En parallèle, cinq départements, ont été placés en vigilance jaune «pluie-inondation». Retrouvez toutes les dernières vigilances ici.