Dermatose : Annie Genevard attendue ce lundi à Toulouse pour une réunion de crise

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard est attendue à Toulouse ce lundi pour défendre sa gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), critiquée par le monde agricole en colère et la classe politique.

C’est une crise sanitaire qui devient politique : face à la grogne des agriculteurs, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard se rend à Toulouse ce lundi pour une «réunion de crise», alors que sa stratégie de lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), une maladie qui menace gravement le cheptel français de bovins et qui frappe actuellement le Sud-Ouest du pays, est critiquée de toute part.

La ministre sera notamment reçue à la préfecture de Haute-Garonne dans l'après-midi pour lancer la campagne de vaccination d'un million de bêtes, destinée à endiguer cette maladie dans la région. Une réponse attendue alors que la situation se tend dans le Sud-Ouest, avec des agriculteurs en colère et de nombreuses actions menées sur les routes de la région.

L'abattage contesté

«Mon devoir est de protéger 125.000 autres éleveurs qui ne veulent pas voir arriver la maladie chez eux, et de préserver 16 millions de bovidés», a-t-elle dit à L'Opinion. «La vaccination dans les zones concernées et dans le cordon qui les entoure, constitue aujourd'hui le principal horizon d'espoir pour les éleveurs bovins», affirme le ministère, soutenu par l'alliance syndicale majoritaire FNSEA-Jeunes Agriculteurs.

Mais cette stratégie est vivement contestée par des éleveurs et d'autres syndicats, comme la Coordination rurale et la Confédération paysanne, qui lui reprochent la politique d'abattage des troupeaux contaminés. Conséquence : les actions se multiplient dans le Sud-Ouest. Dimanche, 27 actions étaient recensées en fin d'après-midi, rassemblant un peu plus de 1.000 agriculteurs, selon le ministère de l'Intérieur.

La sous-préfecture de Millau (Aveyron) a ainsi été recouverte de paille, lisier et pneus usagés, tandis que l'A64 est bloquée depuis vendredi soir sur plus d'une centaine de kilomètres du Pays basque à l'est de Tarbes par des dizaines de tracteurs. A Carbonne (Haute-Garonne), une centaine d'agriculteurs ont établi un campement, faisant ressurgir le souvenir du mouvement de protestation agricole de janvier 2024.

111 foyers recensés en France

La dermatose nodulaire contagieuse, non transmissible à l'humain, est apparue en France en juin, en Savoie. Elle s'est depuis développée dans le Sud-Ouest après la détection d’un foyer dans un élevage de l'Ariège, le 9 décembre, où plus de 200 vaches ont été abattues malgré la mobilisation de manifestants.

Du 29 juin au 13 décembre 2025, 111 foyers ont été détectés en France, selon le ministère : Savoie (32), Haute-Savoie (44), Ain (3), Rhône (1), Jura (7), Pyrénées-Orientales (20), Doubs (1), Ariège (1), Hautes-Pyrénées (1) et Haute-Garonne (1). Au total, plus de 3.000 animaux ont été abattus sur l'ensemble du territoire.

La stratégie mise en place implique l'abattage de toutes les bêtes des foyers affectés, des restrictions de mouvements des troupeaux et une «vaccination d'urgence» des bovins sur 50km à la ronde. Des responsables politiques, du RN à LFI, ont critiqué ce week-end la gestion du gouvernement face à la colère montante des agriculteurs.

Plusieurs dossiers brûlants

La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, a adressé dimanche une lettre ouverte au Premier ministre Sébastien Lecornu, lui demandant «d'intervenir afin de garantir, dans les plus brefs délais, un dialogue franc et sincère avec les agriculteurs».

D'autres dossiers brûlants comme la baisse annoncée du budget de la Politique agricole commune (PAC) européenne et l'accord de libre-échange prévu entre l'UE et les États du Mercosur alimentent aussi la colère des agriculteurs.