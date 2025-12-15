Marne : 15 personnes mises en examen pour un trafic de kétamine d'ampleur nationale

Entre fin octobre et début décembre, 15 individus ont été mis en examen dans la Marne pour leur implication dans un réseau de trafic de stupéfiants «d'ampleur nationale», principalement de kétamine.

Un coup de filet inédit dans la Marne. Quinze personnes ont été mises en examen entre fin octobre et début décembre, soupçonnées d’avoir participé à un trafic de stupéfiants, notamment de kétamine, «d'ampleur nationale», a confirmé le parquet de Reims à l'AFP, ce lundi 15 décembre.

L'enquête a démarré à la suite d'une saisie douanière de kétamine, produit anesthésiant détourné pour ses effets hallucinogènes ou stimulants, en mars 2024 près de Chaumont (Haute-Marne). Les investigations menées par la section de recherches de Reims ont ensuite permis de révéler l'envergure du réseau, qui faisait usage de cryptomonnaies pour certaines transactions afin de limiter leur traçabilité.

La drogue, importée des Pays-Bas, alimentait un «trafic d'ampleur nationale», avec des points de ramification dans le sud-est et le sud-ouest du territoire, selon Alexandre Djindian, substitut du procureur de la République de Reims, confirmant des informations de nos confrères de L'Union.

Sept prévenus placés en détention provisoire

Les perquisitions ont notamment permis de saisir «12.000 euros en numéraire et une arme automatique de calibre 6.35 avec des munitions», a précisé le parquet. Parmi les quinze personnes mises en examen, sept ont été placées en détention provisoire et huit sous contrôle judiciaire.

En juin, une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) a révélé une diffusion plus large du psychotrope «auprès de publics plus variés sur le plan socioculturel, mais déjà familiers des usages de drogues».

L'année dernière, environ 900 personnes ont été impliquées dans des affaires de trafic de kétamine, un chiffre bien inférieur aux trafics de cannabis (près de 40.000 personnes) et de cocaïne (près de 22.000), selon un rapport du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publié fin 2024.

Cependant ce nombre «croît rapidement», ayant été multiplié par dix entre 2016 et 2024, en raison de la disponibilité du produit (baisse des prix, multiplication des réseaux d’approvisionnement et meilleure accessibilité), soulignait ce même rapport.