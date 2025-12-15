Orages : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Face aux risques d’orage ce lundi 15 décembre, les prévisionnistes de Météo-France ont placé onze départements en alerte jaune.

Prudence dans le sud du pays. Les météorologues de Météo-France ont placé onze départements en vigilance jaune face aux risques d'orage ce lundi 15 décembre.

Sont concernés : l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, l'Aveyron, la Lozère, le Gard, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Tarn, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

Météo-France

Un ciel très couvert

Selon Météo-France, le ciel restera très couvert toute la journée, du littoral provençal aux Cévennes. Les pluies s'installeront durablement et seront soutenues sur le relief cévenol, essentiellement à partir de l'après-midi.

Globalement, le temps sera nuageux, voire pluvieux, sur la plupart de la France ce lundi. Les températures seront plutôt fraîches et comprises, en moyenne, entre 4 °C et 14 °C.