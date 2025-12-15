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Pluie-inondation : voici les 9 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Météo-France a placé neuf départements en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’inondations concernant la journée du lundi 15 décembre.

Le sud du pays en alerte. Neuf départements sont visés par une vigilance jaune «pluie-inondation» émise par Météo-France pour la journée de ce lundi 15 décembre.

Sont concernés : l’Aude, l’Aveyron, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, l’Hérault, le Gard, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, et le Tarn.

Météo-France

Des pluies soutenues dans l'après-midi

«Les pluies s'installent durablement et sont soutenues sur le relief cévenol, essentiellement à partir de l'après-midi. Elles s'accompagnent également de coups de tonnerre et d'un vent d'est à sud-est soufflant en rafales entre 70/80 km/h», a anticipé Météo-France.

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«Les premières pluies tombent en début d'après-midi sur le Nord-Ouest. Des averses se déclenchent à l'avant du littoral aquitain au Centre», a conclu l’institut météorologique de référence.

vigilance météoalerte jauneInondations

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