Retraite : voici comment estimer ce que vous allez toucher

Alors que le sujet des retraites est omniprésent avec le vote du budget en cours, un outil vous permet de découvrir la somme que vous pourriez toucher pour votre future pension.

Un calcul rapide. Le sujet des retraites est toujours très présent lors du vote des budgets dans les différentes instances parlementaires. Mais, savez-vous à quoi prétendre lors de votre fin de carrière ?

Encadré par Union Retraite qui rassemble tous les organismes de retraites obligatoires français de base et complémentaire, a créé un simulateur : info-retraite.fr.

Ce dernier permet de voir sa carrière, ainsi que toutes les sources de revenus, mais surtout de découvrir le montant qu'il est possible d'avoir à l'âge légal de la retraite ou à taux plein.

©info-retraite.fr

Une démarche rapide et précise

En se connectant grâce à FranceConnect, l'ensemble des informations de chaque carrière est retrouvé. Ainsi, il est possible pour le simulateur de calculer le nombre de trimestres cotisés et le montant de la pension. De salarié à agriculteur en passant d'indépendant à fonctionnaire, tout est analysé.

Chaque situation de la vie est aussi passée au crible : job d'été, service militaire, apprentissage, chômage, arrêt maladie. Bon nombre de ces situations peuvent procurer des trimestres et parfois même des points de retraite.

Le calcul des droits est réalisé au plus près des informations fournies, ainsi il est possible de s'apercevoir de son taux à l'âge légal (64 ans), mais également à l'âge du taux plein (67 ans). Après avoir découvert ces revenus, il est aussi possible de les décortiquer.

Retraite de base, complémentaire, taux de minoration ou majoration, mais également les droits familiaux sont appliqués. Le droit à un départ anticipé pour les carrières longues est considéré automatiquement dans les calculs.

Toutefois, il est à noter que la projection est réalisée sur la situation actuelle. Elle applique une progression régulière du salaire dans l'avenir. Dès 55 ans, chaque Français pourra ajuster et apporter des corrections sur son profil.