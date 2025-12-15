Rouen : un policier mis en examen et écroué pour agressions sexuelles sur mineures

Adjoint au chef de la brigade des atteintes aux personnes au commissariat de Rouen, un policier de 51 ans a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineures et placé en détention provisoire, a-t-on appris ce lundi. L’enquête a également permis la découverte d’images pédopornographiques sur son téléphone.

Dans un communiqué dévoilé ce lundi, Rémi Coutin, procureur de la République d’Evreux, a fait savoir qu’un major de police, adjoint au chef de la brigade des atteintes aux personnes au commissariat de Rouen, a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs et placé en détention.

Le mis en cause de 51 ans a en effet été interpellé par les enquêteurs de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) après les témoignages de deux jeunes filles. L’histoire a débuté en juin 2024. A l’époque, une première jeune fille âgée de 17 ans, scolarisée au Havre, avait d'abord dénoncé auprès de l'Education nationale des agressions sexuelles dont elle aurait été victime lors de vacances à l'été 2019, à l'âge de 12 ans, «de la part d'un ami de ses parents», a expliqué le magistrat dans son communiqué.

Une enquête préliminaire avait alors été ouverte par le parquet général de Rouen, mais ce dernier a décidé de dépayser la procédure au parquet d’Evreux et l’IGPN a été saisie. En janvier 2025, une perquisition sur le lieu de travail et au domicile du policier ont conduit à la découverte de «nombreuses images à caractère pornographique ou érotique représentant des mineurs ou des personnes présentées comme telles dans son téléphone portable», a souligné Rémi Coutin.

Le mis en cause a contesté les faits dénoncés par la première victime

Le procureur de la République d’Evreux a également fait savoir que les enquêteurs ont retrouvé un disque dur «contenant un grand nombre de données à caractère pédopornographique issues manifestement d’une procédure judiciaire traitée par le service auquel appartenait le mis en cause, dont la présence sur ce support paraissait surprenante».

Il fallait attendre novembre 2025 pour qu’un second témoignage surgisse. Il s’agit d’un récit d’une seconde jeune fille, âgée de 13 ans. Cette dernière a en effet dénoncé des faits d'agressions sexuelles et de corruption de mineure «dont elle aurait été victime de la part du même fonctionnaire de police au cours des deux dernières années», d'après le procureur.

Comme la première plaignante, en tant qu'amie de l'une des filles du mis en cause, «elle se rendait régulièrement au domicile de celui-ci», a ajouté le magistrat. A la suite de son interpellation le 8 décembre, le policier a contesté les actes rapportés par la première plaignante et a admis une partie de ceux dénoncés par la seconde.

Une information judiciaire a été ouverte notamment pour agressions sexuelles de mineures de moins de 15 ans et détournement de la finalité d'un traitement de données à caractère personnel.