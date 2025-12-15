Tempête Emilia : à quoi s’attendre en France cette semaine

Après la tempête Bram, c'est au tour d'Emilia de faire son apparition en France cette semaine. Le pourtour méditerranéen devrait être concerné par des intempéries ce lundi et ce mardi.

La pluie arrive sur le pourtour méditerranéen. Ces dernières semaines, les tempêtes Davide et Bram ont perturbé la météo en France. Cette semaine, c'est la tempête Emilia, en provenance d'Espagne, qui devrait venir jouer un mauvais tour au ciel de l'Hexagone.

Après avoir touché l'Espagne ce week-end, la tempête Emilia va faire son arrivée sur le pourtour méditerranéen ce lundi : «Ce lundi, on surveillera le risque de mise en place de lignes orageuses pouvant donner des pluies temporairement marquées en cours d'après-midi et soirée sur le Languedoc-Roussillon, pouvant déborder également vers le Tarn et l'Aveyron. Des incertitudes demeurent sur l'intensité des précipitations associées, et sur la localisation», a expliqué Météo-France ce lundi.

A Montpellier, des vents atteignant 80 km/h sont prévus dans la soirée de ce lundi. Marseille ne sera pas épargnée avec des vents allant jusqu'à 75 km/h.

@Météo-France

Des vigilances vent, pluie et orages mises en place

Des intempéries à venir qui ont contraint Météo-France à mettre de nombreux départements de la zone en vigilance jaune «vent», «pluie-inondation» et «orages» pour la journée de ce lundi. L'institut météorologique a prévenu qu'une aggravation des vigilances jaunes en vigilances orange était possible : «On ne peut pas exclure une évolution du niveau de vigilance : il convient donc de se tenir informé des prochaines cartes et des prochains bulletins».

La Corse sera également touchée par des «épisodes de pluies durables débutant ce lundi soir et se poursuivant mardi». Pour retrouver toutes les vigilances météo, rendez-vous ici.

Selon actu.fr, cette tempête pourrait même entrainer un épisode méditerranéen.